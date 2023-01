Robotfabriek produceert betaalbare woningen

Europa’s grootste fabriek voor geïndustrialiseerde woningbouw werd onlangs bezocht door minister Hugo de Jonge. In Heerenveen is het bouwbedrijf Van Wijnen dat met een hele reeks aan robots een ultramoderne fabriek heeft gebouwd, waar ook nog eens betaalbare woningen van de band rollen.

Minister Hugo de Jonge ontving gedurende het werkbezoek symbolisch de eerste 24.000 woningen uit handen van Peter Hutten, topman van Van Wijnen. De Jonge: “We moeten meer betaalbare woningen bouwen voor mensen met een normaal inkomen. Van Wijnen laat met deze woningfabriek zien hoe betaalbaar bouwen mogelijk is. Dit is de innovatie die we nodig hebben om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar woningen. Een zeer geavanceerde fabriek om trots op te zijn.”

Grote behoefte

Van Wijnen heeft ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe all-electric woningfabriek. De fabriekswoningen worden grotendeels met robots gefabriceerd, zijn duurzaam en hebben een minimale impact op het milieu. “Door te kiezen voor industrialisatie”, aldus Hutten, “kunnen we snel, betaalbaar en duurzaam bouwen. En het ziet er nog prachtig uit ook. We creëren fijne buurten, waar je graag komt.” Goed nieuws voor woningcorporaties en beleggers, die een grote behoefte hebben aan gevarieerde straten en wijken.

Hutten (links op de foto naast De Jonge) vindt de ambities van minister De Jonge om 900.000 woningen te bouwen haalbaar. Door in te zetten op industrialisatie verwacht Van Wijnen te voldoen aan de enorme vraag naar meer sociale woningen. De woningfabriek maakt het mogelijk om een straat per week te bouwen. Via een app kunnen de woningen in miljoenen variaties besteld worden. De woningen zijn te koop vanaf 175.000 euro (vrij op naam).

Snel en zorgvuldig

Bij innovaties, zoals de eerste elektrische auto, zijn er vaak obstakels. Zo ook bij geïndustrialiseerde woningbouw. In Nederland is nog niet iedereen gewend aan de enorme snelheid en zorgvuldigheid waarmee woningen tegenwoordig gebouwd worden. Gemeenten als Heerenveen en Dijk en Waard laat samen met Van Wijnen zien dat het wél haalbaar is.

Ontdek nu veel meer over de nieuwe fabriek van Van Wijnen in deze video:

Lees meer achtegronden over de fabriek in Heerenveen in dit interview met Menso Oosting.