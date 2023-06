Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars en neemt je mee in de zoektocht naar het beste energieconcept en wat Ennatuurlijk daarin kan betekenen.

Kiekebosch (foto rechts) spreekt veel ontwikkelaars en gemeenten en merkt dat bouwen tegenwoordig aanzienlijk complexer is dan vroeger. “De materiaalkosten zijn flink gestegen, de arbeidsmarkt staat onder druk en ze hebben te maken met een woud aan wetten en regels, zoals de Warmtewet en de stikstofregels. Ook moet het ontwerp voldoen aan de bepalingen in het Bouwbesluit, waaronder de BENG-eisen voor energiezuinig bouwen en geluidsnormen voor installaties. En daarin zoeken ze een passend duurzaam energieconcept voor hun project. Een oplossing waar ze van op aan kunnen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Er bestaat niet zoiets als een standaardoplossing. Een passend energieconcept vinden is een puzzel die al begint op de tekentafel. Samen met de energieadviseur van de projectontwikkelaar werken we dat concept stap voor stap verder uit.”

Bewezen technieken

“Zekerheid speelt een belangrijke rol. Als alternatief voor verwarming op aardgas worden veel nieuwe duurzame technieken ontwikkeld. Een projectontwikkelaar wil in onze ervaring het liefst het zekere voor het onzekere nemen. En dat betekent een techniek die zich in de praktijk bewezen heeft. In kleine projecten wordt vaak gekozen voor individuele warmtepompen. In grotere projecten heeft een collectieve oplossing voordelen. Denk daarbij aan warmte-koudeopslag (WKO), een collectieve luchtwarmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.”

Voordelen

“Vroeger waren collectieve oplossingen pas rendabel bij ongeveer honderd woningen. Wij bieden tegenwoordig collectieve warmtepompsystemen die al interessant zijn vanaf vijftig woningen. Je profiteert dan van de voordelen van een collectieve oplossing, waaronder een kleiner ruimtebeslag, minder apparatuur in en om je gebouw, een gunstigere aansluitbijdrage en meer mogelijkheden voor verdere verduurzaming en innovatie. In dichtbebouwde gebieden, waar al de nodige WKO’s gebruikt worden en waar al veel leidingen in de grond liggen, is een betaalbare collectieve lucht-water warmtepomp een uitkomst.”

Financieel interessant

“Collectieve warmteoplossingen, ook de grootschalige, zijn onmisbaar in de energietransitie. Mocht er in de buurt al een groot warmtenet liggen, dan is het vaak financieel interessant om daar op aan te koppelen. Al is het maar om de piekvraag in warmte af te vangen en als back-upsysteem. Bij gebiedsontwikkeling, vanaf vijftienhonderd wooneenheden, is het sowieso slim om te kiezen voor een grootschalig collectief warmtenet en gebruik te maken van bestaande lokale warmtebronnen, zoals warmte uit de industrie of aardwarmte. Tot vijfhonderd woningen is een kleinschalige oplossing een goede optie.”

Eisen en wensen

“Geen project is hetzelfde, elke situatie is anders. Onze engineers zetten graag hun tanden in een project, zodat energieconcepten zo goed mogelijk aansluiten op alle eisen en wensen. Ze combineren daarbij beproefde technieken met bewezen innovaties, zoals cascadering of warmtebuffering. Daarin werken ze nauw samen met de energieadviseur van de projectontwikkelaars.”

Kiekebosch krijgt dan te maken met vragen als: ‘Hoe kies je een energieconcept dat het gewenste comfort biedt, betrouwbaar is en aan de BENG-eisen voor energiezuinig wonen voldoet? En dat alles tegen de beste prijs met zo min mogelijk gedoe.’ “Het antwoord daarop is niet eenvoudig en verschilt per project”, aldus Kiekebosch. “Veel factoren spelen een rol en aan de uiteindelijke keuze gaat veel rekenwerk vooraf.”

“Door de invoering van de BENG-methodiek zijn ontwerp en energievoorziening meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je actieve koeling nodig of is goede zonwering al voldoende? Kies je voor individuele oplossingen of voor collectieve? Elke keuze die je maakt heeft consequenties voor het ruimtebeslag in het ontwerp. Denk daarom voordat je gaat ontwerpen al na over je energieconcept samen met je energieadviseur en/of Ennatuurlijk.”

De eisen en wensen waarvoor Kiekebosch uiteindelijk een antwoord formuleert, zijn samen te vatten in deze zes punten:

Duurzaamheidseisen: voldoen aan BENG eisen of meer? Kosten? Eigendom of exploitatie? De grootte en opzet van je project? De comforteisen? De mogelijkheden op de locatie?

“De uiteindelijke keuze”, besluit Kiekebosch, “maak jij samen met je energieadviseur. Ennatuurlijk ondersteunt en zet op transparante wijze de voor- en nadelen en de kosten van alle opties in de markt op een rij. Ook berekenen we de consequenties van keuzes op de BENG-waardes. Komt het energieconcept van Ennatuurlijk als beste uit de bus, dan kunnen we het hele traject van ontwerp tot exploitatie uit handen nemen.” Je leest de verdere uitwerking van de bovenstaande zes aspecten op deze webpagina.

Download hier het Projectenboek van Ennatuurlijk.

Bron: Ennatuurlijk

Foto boven: Project Duinwachter, Zandvoort