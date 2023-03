Extra betaalbare huizen in tijden van woningnood

Afgelopen jaar heeft bouwbedrijf Van Wijnen in Nederland liefst 4.243 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Opvallend zijn ook de cijfers ten aanzien van de betaalbaarheid. Bijna drieduizend van die huizen kostten de nieuwe eigenaren niet meer dan 355.000 euro. Dat zijn prijzen ver onder de gemiddelde verkoopprijs in Nederland. Van Wijnen (ver)bouwde in 2022 bijna een woning per uur.

Van Wijnen noemt zich marktleider op het gebied van betaalbaar wonen en voert daarvoor bovenstaande cijfers aan. Met 2.900 woningen die werden verkocht voor een verkoopprijs onder de NHG-grens van € 355.000 v.o.n. (of verhuurd onder de € 1.000 per maand), mag Van Wijnen zich zeker op de borst kloppen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning (nieuw én bestaand) in 2022 liefst 432.000 euro.

Nieuwbouw van Van Wijnen in Elburg (De Dijkjes).

Een woning per uur

In 2022 bouwde en verbouwde Van Wijnen in totaal 8.328 woningen. Dat is bijna een woning per uur. De bouwer, bekend van het betaalbare en duurzame concept Fijn Wonen, verwacht dit jaar de productie van woningen uit de eigen woningfabriek verder op te schalen. De nieuwe woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen levert naar verwachting in 2023 de eerste vijfhonderd grondgebonden woningen op.

Kees Wielaart, CFO van Van Wijnen: “Dat aantal voeren we per jaar steeds verder op. Via 2.000 in 2024 naar 2.800 woningen in 2026. Door beheerst op te schalen, hoeven we geen concessies te doen aan de kwaliteit en kunnen we ons blijvend inzetten op het aanbieden van betaalbare, kwalitatieve woningen.”

De nieuwe gerobotiseerde woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen.

De woningen uit het fors gerobotiseerde proces in de nieuwe fabriek worden verkocht vanaf een verkoopprijs van € 175.000 v.o.n. en kunnen in miljoenen variaties besteld worden. In het ultramodern, geïndustrialiseerd bouwen in de Friese ‘robotfabriek’ investeerde Van Wijnen € 150 miljoen. Door deze investeringen pakt het bedrijfsresultaat over 2022 van Van Wijnen (voor belastingen) met € 16,3 miljoen relatief bescheiden uit.

Wielaart: “De investeringen in onze woningfabriek zijn noodzakelijk om betaalbare woningen van hoge kwaliteit te kunnen blijven bouwen. Ondanks de stijgende bouwkosten blijven we in staat om woningen aan te bieden onder de NHG- of middenhuur-grens. En dat is hard nodig.”

Renovatie

Naast de hoge productie van nieuwbouwwoningen bezorgde de maatschappelijke opgave om bestaand vastgoed te verduurzamen Van Wijnen ook veel extra omzet. Wielaart: “Ons volume in renovatie zagen we toenemen van 3.228 woningen in 2021 naar 4.085 woningen in 2022. Dat is een groei van 27%. We hebben in 2022 ruim 2.655 bestaande woningen verduurzaamd. Dat leidt tot lagere energielasten voor de huurder en houdt de woning betaalbaar. Zo draagt Van Wijnen met renovaties eveneens bij aan het mogelijk maken van betaalbaar wonen.”

Bron: persbericht Van Wijnen

Foto boven: Duurzaam Gebouwd

Foto onder: Van Wijnen