Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële woningbouw

Ventilatiespecialist Ventilair is nauw betrokken bij de industriële woningbouw, waarbij er minstens zoveel aandacht is voor de oplossing als voor het product zelf. De prefab markt maakt momenteel een enorme ontwikkeling door en daarom heeft Ventilair onderzocht wat de laatste stand van zaken is ten aanzien van het inbouwen van ventilatie-installaties. Download nu de Marktscan Industriële Woningbouw.

Als ventilatiespecialist houdt Ventilair de ontwikkelingen binnen de industriële woningbouw nauwlettend in de gaten. Het bedrijf ondersteunt de veranderende bouwkolom waar mogelijk. Eerder publiceerde Ventilair al het Trendrapport industriële woningbouw met de belangrijkste trends ten aanzien van W-installaties binnen de industriële woningbouw. Vandaag volgt een nieuw rapport over de ventilatiemarkt binnen de prefab woningbouw.

Het eerdere rapport is opgesteld op basis van diverse diepte-interviews. Die kwalitatieve inzichten in algemene trends werden goed ontvangen, maar duidelijk werd ook dat er behoefte was aan cijfers. Deze gegevens brengen nu - fraai geïllustreerd en interactief - de marktsituatie ook kwantitatief goed in beeld.

112 bedrijven

In juni 2022 heeft het bureau Wolting een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder industriële woningbouwers in Nederland. De onderzoeksdoelgroep bestond uit 112 bedrijven. Daarvan zijn 77 (68%) bedrijven telefonisch bereikt en 43 (38%) bedrijven hebben deelgenomen aan de telefonische enquête. Ruim de helft van de bereikte bedrijven was dus bereid om deel te nemen!

De vragen in dit telefonisch onderzoek waren gericht op typering van de prefab activiteiten en materialen en de mate van betrokkenheid bij installaties (ventilatie in het bijzonder). De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor iedereen die actief is met industriële woningbouw, dat wil zeggen de prefab bouwers zelf, maar verder ook voor adviseurs, installateurs en fabrikanten.

Houtbouw

Veel deelnemers aan het onderzoek concentreren zich op de prefab bouw van complete woningen, waarbij projecten met houtbouw het meest voorkomen. De installaties in de prefab woningen mogen rekenen op een grote aandacht, wat zeker ook geldt voor ventilatiesystemen. Vaak wordt een ventilatiesysteem zelf ingebouwd in plaats van achteraf.

De deelnemende bedrijven geven verder aan dat ze op het gebied van kennis graag nog meer input en informatie willen krijgen van de toeleveranciers. Ventilair staat wat dat betreft helemaal in de starthouding.

Download nu het nieuwe rapport Marktscan Industriële Woningbouw.