Welke kansen biedt het verslimmen van de gebouwde omgeving?

Ben jij er ook bij op 20 mei? Dan staat onze tweede Datadag in het teken van de Gebouwde Omgeving. Dankzij een afwisselende reeks sprekers ontdek je zeker waardevolle presentaties in het programma. Welke kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden brengt het verslimmen van de Gebouwde Omgeving met zich mee?

De slimme fysieke leefomgeving staat hoog op de agenda bij alle platforms van Acquire Publishing. Via de drie Datadagen, het Verbindingsfestival en vele andere titels, magazines, websites en kleinere bijeenkomsten zoeken we de verdieping en leggen we de verbinding tussen mensen en vraagstukken.

Overvloed hernieuwbare energie

Zo wordt de online Datadag Gebouwde Omgeving op donderdag 20 mei afgetrapt door energie-expert Arash Aazami (foto rechts) met een plenaire keynote over de energievoorziening van de toekomst. Hij zal in zijn verhaal schetsten dat er een overvloed aan hernieuwbare energie zal ontstaan en hoe we dat in onze gebouwde omgeving van nabij gaan merken. Aazami zal ook ingaan op de invloed van big data, die ons uiteindelijk dichter bij de natuur zal brengen.

Vervolgens kun je in twee ronden kiezen uit presentaties van de volgende organisaties:

Paul Bessems

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

DWA

Esri

IGG Bouweconomie

Strukton Worksphere

Turner & Townsend

Van Gelder

Telkens krijg je eerst een korte pitch te zien, waarna je je favoriete keuze kunt maken. We lichten hieronder alvast enkele presentaties toe.

Gebruiker centraal in slim gebouw

In 2026 dient ieder gebouw te beschikken over een gebouwautomatiserings- en controlesysteem. Hoe maak je een gebouw écht slim? En wat is de rol van data hierin en over welke data hebben we het dan? Een slim gebouw luistert naar de omgeving, analyseert de behoeftes van de gebouwgebruikers, stelt diagnoses vast, denkt mee met de gebouwexploitanten en anticipeert waar nodig! Je laat het gebouw rekening houden met de invloeden van buitenaf en het gebouw onderhoudt zichzelf.

Technologie staat hierbij dus ten dienste van de mens in plaats van andersom. DWA neemt je mee – aan de hand van spraakmakende praktijkvoorbeelden Hourglass, New Harlem, Minkema college en gemeente Delft – hoe je een slim gebouw realiseert. Met als belangrijke doel: het begrijpen van de gebruiker en een hogere (duurzaamheids)prestatie.

De digitale lopende band

Steeds meer organisaties worden databedrijven. Veel informatiewerkers zijn dagelijks, vaak meer dan een derde van hun tijd bezig met het versturen en beantwoorden van bijvoorbeeld e-mails. Ook het opvragen van informatie en het bijhouden van lokale IT-systemen, denk aan de vele spreadsheet en tekstbestanden, kost veel tijd. We mogen concluderen dat er met de huidige manier van data-organiseren veel frictie is: zowel binnen als tussen organisaties. Spreker Paul Bessems: “Door de vraag te stellen: Wat zijn data en hoe kun je vraag en aanbod van data het beste organiseren?, adresseer je deze uitdaging.”

Slimme klanten die gebouwen gezonder maken

Klanten maken steeds meer gebruik van data om hun gebouwen te monitoren, te optimaliseren en gezonder te maken. Strukton kan met haar dataplatform PULSE alle data slim visualiseren. Maar hoe zet je nieuwe inzichten om in de juiste verbeteracties, zodat de gebruikers het gebouw gezonder en positiever beleven? Twee klanten van PULSE geven hun visie: Essent en Philips. Zij gaan aan een ronde tafel in gesprek met experts van Altuition en Strukton Worksphere.

Koppeling

De Datadag Gebouwde Omgeving laat zien wat er vandaag en morgen concreet met data kan. Er komen casussen aan bod waarin kernvragen uit beleid en beheer worden behandeld én hoe data daarin toegepast zijn of hadden kunnen worden. Niet alleen de inhoud en successen maar ook alle weerstanden komen aan bod. Zo leggen we de koppeling tussen het dagelijks werk en wat data daarin kan betekenen.

