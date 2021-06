Martin van Rijn en de Gideonsbende op Duurzaam Gebouwd Congres 2021

Op 1 juli 2021 verwelkomen we je in onze Wondere Woonfabriek, waar we aan de weg naar de toekomst bouwen. Dat doen we samen met onder anderen Martin van Rijn, voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties en de Gideonsbende, vertegenwoordigd door Jan Rotmans en Jan Willem van de Groep.

Voor dit online Duurzaam Gebouwd Congres 2021 kunnen we ons geen betere dagvoorzitter wensen dan Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die onder andere het landschap van industrieel en conceptueel bouwen op haar duim kent. Zij zorgt voor alle energie die je maar nodig hebt gedurende de dag vol kennisdeling en interactie. Sprekers voelt ze aan de tand en ze trekt jou (digitaal) uit je stoel om op te staan en er vol voor te gaan.

Om deze versnelling meteen goed in te zetten, verbinden we je met innovators en inspirators. Zij reiken je bruikbare tools aan en laten zien welke totaalconcepten het verschil maken in de transities die we moeten doormaken en de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. In twee rondes ga je in gesprek met onze partners, die met jou de volgende stap in verduurzaming zetten.

Samen doorbreken we de barrières rondom PFAS en stikstof, zorgen we dat de zoektocht naar geschikt talent wordt ingevuld en de bouwsnelheid met rappe schreden omhoog gaat. We maken die toekomst waarin we doorbouwen. Met jouw gouden ticket voor het online Duurzaam Gebouwd Congres 2021 ben jij niet meer te stoppen in je ambitie en zorgen we er samen voor dat die miljoen woningen er wél komen. Sneller, innovatiever en duurzamer.

Duurzaam Gebouwd Congres 2021

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 vindt plaats op 1 juli 2021 in een krachtige online omgeving. Je kunt er eenvoudig kennis uitwisselen, je netwerk uitbreiden en de stands van innovators bezoeken. Je ontmoet honderden deelnemers die aan de slag willen met het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 is alweer de twaalfde editie van het omvangrijke kennisevent.