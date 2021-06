Jury spreekt zich uit over genomineerden Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards belonen de meest duurzame organisatie en het meest duurzame project. Inmiddels zijn de genomineerden bekend. Wat vinden de juryleden van de initiatieven?

Jurylid Fred Jonker (VNG): “De Groene Grachten werkt al jaren en met toenemend succes in misschien wel de moeilijkste sector om te verduurzamen. Door creativiteit en technische en organisatorische innovaties laten ze zien dat het zelfs in deze sector wél kan. De eigen bedrijfsvoering en de houding ten aanzien van het delen van kennis draagt daar zeker aan bij, en is een voorbeeld voor andere organisaties.”

Jurylid Karo van Dongen (Groene Huisvesters): “Ecodorp Boekel is genomineerd voor meest duurzame organisatie want het verenigt alle aspecten van duurzaamheid in zichzelf: natuurinclusief, klimaatadaptief, circulair, biodivers en sociaal duurzaam. Daarnaast is de professionele wijze waarop dit burgerinitiatief is vormgegeven een voorbeeld voor anderen.”

Jurylid Karo van Dongen (Groene Huisvesters): “Fien Wonen heeft rigoureus gekozen voor een duurzame toekomst door het Fien Future Friendly beleid. Dit beleid is samen met huurders vormgegeven en in alle praktische keuzes door vertaald. Een organisatiekeuze die absoluut inspireert, daarom is de nominatie voor meest duurzame organisatie verdiend.”

Jurylid Fred Jonker (VNG): “De Verwondering is een inspirerend voorbeeld van duurzaam maatschappelijk vastgoed op een zeer hoog niveau en in de breedste zin van het woord. Door de keuze van natuurlijke materialen, systemen en bouwmethoden, maar ook hoe die de gebruikers én de omgeving ten dienste staan vanuit een degelijke visie, filosofie en ontwerpprincipes.”

Jurylid Robert Koolen (namens Bouwend Nederland): “M’DAM is door de jury voor meest duurzame project genomineerd vanwege de integrale wijze waarop duurzaamheid is meegenomen, namelijk energieneutraal en gebouwd met biobased materialen. Het is bovendien een modulair en industrieel geproduceerd gebouw met een schaal en omvang die impact genereert.”

Jurylid Ester ’t Hoen (ministerie BZK): “Ik ben onder de indruk van de integrale milieuprestatie van de Bouw Novum 5.4 woning en de opschaalbaarheid. Door iedereen in de hele keten te betrekken worden alle aspecten van verduurzaming getackeld met als resultaat een kwalitatief goede, gezonde en duurzame woning die voldoet aan de behoeften van de bewoners.”

Het is tijd om jouw stem te laten horen. Welke organisatie of welk project wil jij laten winnen tijdens de Duurzaam Bouwen Awards? In de aanloop naar het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 op 1 juli breng jij je stem uit. Het resultaat van de stemming telt voor 25% mee voor de einduitslag. De stemming loopt van maandag 21-06 tot en met zondag 27-06, via deze link. Stem op tijd! Ben je te laat, dan word je stem jammer genoeg niet meer meegenomen in de telling. Iedere stemmer mag één stem uitbrengen op de publieksprijs.