Silver, Gold, Green: de sprekers van het Green Tie Gala

Ja: hij komt eraan! Op 3 november aanstaande vindt het Green Tie Gala plaats met het thema ‘Silver, Gold, Green’. Naast de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50, waarvoor je je nominaties kunt doorgeven, hebben we vanzelfsprekend een avond vol entertainment en kennisdeling voor je.

Zo kunnen we met trots twee onderdelen van het programma bekendmaken:

Merijn Tinga

De ‘Plastic Soup Surfer’ Merijn Tinga vraagt je aandacht voor problemen die veroorzaakt worden door vwerfvuil. Hij vertelt je over activisme, innovatie en campagnes opzetten en uitvoeren. Misschien ken je hem wel van de documentaire ‘De Plastic Paradox’. Tijdens het Green Tie Gala enthousiasmeert hij je om anders te denken en te handelen.

Marit van Bohemen

Marit van Bohemen is onze betrokken dagvoorzitter voor het Green Tie Gala. Je kent haar als presentatrice van diverse televisieshows, onder andere. Ze begeleidt de avond en zorgt ervoor dat de bouw- en vastgoedsector aan het einde van het gala in actie komt om de volgende stap te zetten in verduurzaming.

Op deze pagina lees je meer over het Green Tie Gala en hier geef je je nominatie door.