Digidare Award voor Digitale Informatiekaarten SBB

Digitale informatiekaarten kunnen in een bouwproject een impuls geven aan de communicatie tussen betrokken partijen. Met deze slimme, visuele input won bouwbedrijf SBB vrijdag de Digidare Award 2021 van het BIM Loket.

Uit 22 inzendingen deden 3 finalisten vrijdag op de BIM Loket D-day mee in de strijd om de Digidare Award 2021. De winst ging uiteindelijk naar SBB Ontwikkelen en Bouwen. Deze bouwer heeft informatiekaarten ontwikkeld om in het ontwerpproces per fase en per object de afspraken te visualiseren op het gewenste detailniveau. Met deze informatiekaarten kunnen gebruikers sneller zien wat de bedoeling is en waar de aandachtspunten zitten. De communicatie tussen betrokken partijen, zoals ontwerpers en toeleveranciers, krijgt hiermee een stevig houvast.

De informatiekaarten van SBB, zo lezen we in het juryrapport, vormen een verrijking van de BIM basis ILS en de ILS Ontwerp & Engineering. Die worden daarmee visueel gemaakt, waardoor BIM beter hanteerbaar wordt en daarmee aantrekkelijker om toe te passen. De jury onderschrijft de typering van ontwerpers en bouwers als ‘beelddenkers’. Professionals die graag communiceren met een schetsje of een tekening. Het is dan een slimme keuze om met deze digitale informatiekaarten aan te sluiten bij deze cultuur.

De jury waardeert bovendien hoe in dit project aankomende talenten in staat worden gesteld om nieuwe technologiekennis te verbinden aan de ervaring en proceskennis van senior medewerkers. “Hopelijk wordt dit model vrijgegeven voor algemeen gebruik in de hele sector, bijvoorbeeld via een Creative Commons-licentie. Dat zou de impact van dit fraaie initiatief nog meer vergroten”, aldus de jury die bestond uit Berend Koudstaal (ISSO), Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Otto Schepers (NLingenieurs), Ries Bode (digiGO) en voorzitter Marcel Sukel (Provincie Noord-Holland).

Het winnende team van SBB Ontwikkelen en Bouwen.

Kennis delen

Ook de inzendingen van de twee andere finalisten zijn het vermelden meer dan waard. Zoals Dare to Share van de combinatie Bimpact, Buro de Haan en RcPanels. De drie samenwerkende partners kiezen niet alleen voor digitalisering, maar pleiten ook voor het delen van kennis. Volgens de jury zijn deze partijen bereid om het traditionele verdienmodel op de kop te zetten door zoveel mogelijk handelingen te automatiseren. De jury waardeert de focus die de genoemde partners leggen op de driehoek slimme processen, slimme producten en slimme personen. Zij vullen deze driehoek in met:

een verregaand gedigitaliseerd productieproces;

het digitaliseren van het voortraject met artificial intelligence;

het automatiseren van repetitieve handelingen in de ontwerpfase door de ontwikkeling van toetshulpen voor Bouwbesluit en MPG.

De derde finalist, de Gemeente Rotterdam, werd uitverkoren dankzij de Rotterdamse Funderingskaart. Zoals veel Nederlandse steden heeft Rotterdam te maken met kwetsbare funderingen door grondwater- en bodemdaling. Met deze digitale funderingskaart worden verschillende informatiebronnen aan elkaar gekoppeld, zodat iedereen toegang heeft tot zo volledig mogelijke, actuele gegevens. De gemeente kan zo beter rekening houden met kwetsbare panden bij het plannen van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Particulieren krijgen inzicht in het funderingstype en de funderingskwaliteit van de eigen woning of van een aan te kopen pand. Expertrapporten kunnen worden gekoppeld aan de basisinformatie.

De gemeente heeft hiermee een omgeving ingericht die continu nieuwe informatie kan opzuigen, in plaats van een eenmalige, statische website die moeilijk actueel te houden is. Zo wordt het systeem verrijkt met bijvoorbeeld informatie van woningcorporaties en van onderzoekbureaus, data over de grondwaterstand en satellietdata over bodemdaling.

De jury kende ten slotte eervolle vermeldingen toe aan Koninklijke Hibin en Vink Bouw. Hibin, de vereniging van bouwmaterialengroothandels zet met hun initiatief grote stappen in het ontsluiten van productdata voor de gehele keten. Vink heeft een eigen Bouw Academy opgericht als katalysator om het digitaal samenwerken en kennisdelen naar een hoger niveau te brengen.

Bekijk hier de video's van de bovengenoemde vijf inzendingen:

SBB Ontwikkelen en Bouwen

Bimpact, Buro de Haan en RcPanels

Gemeente Rotterdam

Koninklijke Hibin

Vink Bouw