Building Holland 2021: Houtbouwmythes ontkracht

32 gemeentes ondertekenden de Green Deal Houtbouw in de MRA, waarin is afgesproken dat een sprong wordt gemaakt naar 20% bouwen met hout vanaf 2025. Daarmee wordt ongeveer jaarlijks 220.000 ton CO 2 bespaard. Tijdens het Side Event Houtbouw is de Toekomst kwam de ondertekening en de impact ervan onder de aandacht.

Beeld: Shutterstock

Op het Side Event Houtbouw is de Toekomst nam Pablo van der Lugt (kwartiermaker biobased bouwen AMS institute, auteur de Houtbouw revolutie) deelnemers in vogelvlucht mee in de belangrijkste relevante houtbouwtrends, waaronder de ondertekening de deal. Afsluitend wordt het boekje “de Houtbouwmythes ontkracht” gelanceerd en publiekelijk toegankelijk voor de bezoekers.

Mocht je het Side Event hebben gemist of op zoek zijn naar de link naar ‘De Houtbouwmythes ontkracht’, dan kun je deze link volgen. Op de website van AMS Institute kun je meer details lezen over de Green Deal en het ontstaan van het boekje.

