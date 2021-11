Prijs voor BIM met juridische informatie over nieuwbouwwoningen

Tijdens de uitreiking van de Gouden Zandlopers is BIM Legal bekroond met de award voor beste Legal Innovation. De 3D-visualisatie voor juridische informatie bij nieuwbouwwoningen gooide hoge ogen bij de jury vanwege de maatschappelijke meerwaarde, het verhogen van het consumentengemak en de potentie voor doorontwikkeling.

BIM Legal brengt de juridische afspraken voor nieuwbouwwoningen driedimensionaal in beeld. Hiermee is het voor een geïnteresseerde in een nieuwbouwwoning direct inzichtelijk welke afspraken van toepassing zijn per bouwnummer. Voorheen werd dit puur tekstueel in contractstukken aangeboden als collectieve informatie van een heel nieuwbouwproject.



De totstandkoming van BIM Legal is een slimme samenwerking van Westport Notarissen, Hermans & Schuttevaer Notarissen en gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, samen met softwareleverancier IRP.

Maatschappelijke relevantie

Voor de jury van de Gouden Zandloper komt alles samen bij BIM Legal: "Het online 3D-beeld van nieuwbouwwoningen is onmiskenbaar van toegevoegde waarde voor woningkopers. Zij kunnen met BIM Legal met één klik zien welke specifieke juridische afspraken gelden per nieuwbouwwoning. De innovatie voegt hiervoor juridische en notariële informatie toe aan het bestaande Bouwwerk Informatie Model (BIM). Dit betekent meerwaarde voor cliënten, maatschappelijke relevantie en technisch vernuft."



"Deze prijs is een prachtige kroon op het werk dat verzet is. Het is geen eindpunt, het is een van de stappen in de digitalisering van het online verkoopproces voor BPD", licht Niels Bossink van BPD toe. "We breiden dit uit om nog beter inzichtelijk te maken welke juridische afspraken bij gebouwen en percelen gelden."

Jean-Paul Bolhaar van Hermans & Schuttevaer Notarissen voegt toe: "De maatschappelijke meerwaarde van dit product is juist waar onze visie voor de komende jaren ligt en waarop we nú de nadruk kunnen leggen. De samenwerking met BPD tilt dit naar een volgend niveau, waarbij we als notariaat midden in de samenleving opereren".

Kopgroep

Voor de initiatiefnemers is deze innovatie een voorbode van verdere digitalisering in de vastgoedketen en een opmaat naar 3D contracteren. Lars Boellaard van Westport Notarissen geeft aan: "Inmiddels is door de drie initiatiefnemers een kopgroep geformeerd, waarbij Dura Vermeer en softwareleveranciers IRP en Future Insight zijn aangesloten voor verdere doorontwikkeling. In 2022 zal dit in diverse nieuwbouwprojecten verder worden doorontwikkeld om daarmee ook de kwaliteit van registraties in openbare registers te verbeteren."

Bekijk hier de werking van BIM Legal:

Meer mogelijkheden van de tool ontdek je hier.