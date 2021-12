Prefab vult bouwopgave versneld in

In de komende tien jaar moet er veel gebeuren in de woning- en utiliteitsbouw. We zeggen vaarwel tegen aardgas, we dringen de CO2-uitstoot fors omlaag en zorgen voor energieneutrale of zelfs energieleverende gebouwen. Snelheid maken om deze enorme bouwopgave in te vullen is cruciaal, maar is de capaciteit in mens en kapitaal er wel en hoe kunnen we snelheid maken?

Uit een gesprek met Martin van Hardeveld van Nijburg Klimaattechniek blijkt dat prefab een belangrijke randvoorwaarde vormt om deze uitdagingen beet te pakken. ‘Slimmer Werken’ noemt Nijburg dat, het in de fabriek vervaardigen van onderdelen die met eenvoud plug & play op de bouwplaats kunnen worden ingezet. Van Hardeveld blikt eerst terug naar hoe het traditionele proces eruitzag: “Voorheen kregen we dozenvol met materialen op pellets. Het was af en toe een zoektocht naar de spullen die je nodig had en je verloor efficiëntie. Had je het juiste materiaal niet bij je, dan kon je weer teruglopen om de juiste spullen in handen te krijgen. Het materiaal ligt dus veel overzichtelijker en professioneler op de bouwplaats.”

Rolverandering

Er vindt een verschuiving plaats van de tijd die op de bouwplaats aan het werk wordt besteed, naar het voorbereiden en prefabriceren in de fabriek. Dat betekent een rolverandering en een groter belang voor het voorbereidende werk, in een vroeg stadium van het bouwproces. “Als installateur worden we steeds vaker ingezet als engineer, waarin we meedenken en tekenen. Dat doen we nieuwerwets, met BIM, zodat we een digitaal model hebben met alle benodigde informatie voor de bouw en verduurzaming. Als monteur betekent dit dat je niet langer met een hele berg tekeningen onder je arm naar de bouwplaats gaat, maar dat een tablet volstaat. Je bent beter voorbereid, hebt alle informatie up-to-date voorhanden en je hoeft minder of geen papier meer te gebruiken.”

Lagere faalkosten

Door de verschillende elementen zoveel mogelijk te prefabriceren, komt een ander belangrijk voordeel om de hoek kijken: het verminderen van faalkosten. Die lopen in de bouw jaarlijks op tot miljarden euro’s, waarbij de totale kosten worden geschat op meer dan 10% van de omzet. “Door vooraf materialen in een digitaal model te zetten worden het aantal ontwerpfouten teruggebracht. Je beslist vroeger in het proces over de samenstelling van onderdelen en riskeert minder fouten op de bouwplaats.”

Voordelen van prefab vallen op

Er zijn inmiddels verschillende type onderdelen die geprefabriceerd worden. Van Hardeveld noemt er een aantal: “Zoals buizen, kleppen en verloopstukken. We krijgen de onderdelen aangeleverd op de bouwplaats en een pompwagen is niet meer nodig.” De voordelen van het prefab bouwen vallen ook opdrachtgevers op. “Zo zien ze de rust die het prefab werken uitstraalt en de structuur die het aanbrengt in het werk. Voor ons als professionals is het tijdswinst en voor de opdrachtgever betekent het onder andere een verkorte bouwtijd en een reductie in faalkosten.”

Dit interview maakt onderdeel uit van een whitepaper die Duurzaam Gebouwd in samenwerking met Nijburg produceert over 'Slimmer werken'. Binnenkort lees je deze whitepaper in de kennisbank van Duurzaam Gebouwd.