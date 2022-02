Publieksprijs voor inspectiemethode bruggen

Antea Group doet goede zaken met het toepassen van drones. Het controleren van bruggen met drones én automatische schadebeeldherkenning is een andere troef van Antea Group. Deze combinatie won vorige week de Publieksprijs De Vernufteling 2021.

De Vernufteling zelf ging naar een installatie die afvalwater omzet in schoon irrigatiewater (Royal HaskoningDHV). Het publiek bleek erg gecharmeerd van de drones van Antea Group. Deze brengen slijtage en schade aan bruggen en andere kunstwerken beter, sneller en goedkoper in beeld dan toe nu toe mogelijk was.

Bruggen worden regelmatig geïnspecteerd op scheurtjes, beginnende vervormingen en roestvorming. Een tijdrovende en relatief kostbare klus met ook vaak verkeershinder tot gevolg. Het gebruik van drones en automatische schadebeeldherkenning voegt hieraan een reeks van voordelen toe.

Algoritme

Bij automatische schadebeeldherkenning brengen hoge-resolutiecamera’s de gehele constructie in beeld. Hierna wordt van het object op de computer een 3D-model gebouwd (digital twin). Met een speciaal algoritme kan vervolgens alle roest en schade worden ontdekt.

“Met name bij bruggen die moeilijk toegankelijk zijn, bewijzen de drones hun waarde”, aldus Rendel Verkijk, senior adviseur asset management bij Antea Group. De drones vervangen hoogwerkers en pontons en zo zijn vooral lastig bereikbare plekken ineens veel makkelijker en veiliger in beeld te brengen.

Slim

Het algoritme is zo slim ontworpen dat er zelfs meer informatie wordt ingewonnen dan een mens zou kunnen achterhalen. Waar bij een traditionele inspectie gewoonlijk ongeveer 600 beelden worden beoordeeld, zijn dit er met het algoritme liefst 11.000. De inspecteur wordt nu vooral ingezet om de uitkomsten van het algoritme te interpreteren. Volgens Verkijk gaat hierdoor de kwaliteit van de inspectie omhoog. Bovendien wordt de digital twin bewaard, waardoor slijtage over een langere periode goed gevolgd kan worden.

De automatische schadebeeldherkenning met drones is al een aantal malen ingezet, bijvoorbeeld bij de controle van de boogconstructie van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Van de eerste dronevlucht tot de oplevering van het rapport kostte dat Antea Group veertien dagen, twee keer zo snel als normaal en veel goedkoper (bekijk ook de video).

Antea Group zet meer innovatieve oplossingen in voor inspecties op het gebied van onder meer brandveiligheid, milieu en assetmanagement. Een van de nieuwste technieken is de robothond Spot, die volgepakt is met sensoren en ook kan worden uitgerust met een LiDAR-scanner, extra camera's of een robotarm.

Antea Group experimenteert dit jaar verder met een dronevlucht over 750 kilometer van het Friese Oranjewoud naar Kopenhagen. Om het vrije luchtruim te kiezen, is het wel zaak de juiste vergunningen te verkrijgen.

Bronnen:

Antea Group (tekst & beeld)

De Ingenieur