Bepaal met deze tool de juiste akoestiek in jouw gebouw

DGMR lanceert de Ruimteakoestiek tool, een online middel om te helpen bij het bepalen van de juiste akoestiek in gebouwen. Met deze unieke tool, waarin gebruik wordt gemaakt van auralisatie, ervaren opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars de geluidisolatie tussen- en de nagalmtijd in verschillende ruimten. DGMR biedt de tool gratis aan.

Effecten van geluid

Een keuze maken op basis van getallen voor geluidisolatie tussen- en nagalmtijd in ruimten kan voor opdrachtgevers en gebruikers erg ingewikkeld zijn. Het is niet voor iedereen duidelijk welke kwaliteit er in de praktijk wordt gerealiseerd. De Ruimteakoestiek tool van DGMR maakt grootheden als dB’s en seconden in verschillende varianten hoorbaar. De tool helpt om de gewenste kwaliteitsniveaus te kiezen, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Dit maakt ook de kans op aanpassingen aan het gebouw achteraf kleiner, wat meteen veel duurzamer is.

Gebruikers van de tool bepalen bij de tab geluidsisolatie het volume van hun koptelefoon, kiezen een geluidsfragment van een spreker of muziek en selecteren een van de vijf isolatiewaarden. Deze waarden zijn afgestemd op de methodiek Frisse Scholen en het handboek van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV). Voor de nagalmtijd kiezen gebruikers opnieuw voor een geluidsfragment van een spreker of muziek. Vervolgens kiezen ze voor één van de vijf ruimten waarin verschillende nagalmtijden worden gesimuleerd.

Gebruikerservaringen

Uit de honderden resultaten van de Healthy Building Index tool blijkt dat gebouwgebruikers die hun ervaringen over het binnenklimaat delen, het minst tevreden zijn over de akoestiek. Internationaal onderzoek onder 90.000 respondenten bevestigt dit beeld. Met de nieuwe Ruimteakoestiek tool biedt DGMR de gebruiker een ervaring van de kwaliteit van de meest gekozen geluidsisolatie en/of nagalmtijd waarden. Deze ervaring kunnen opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars meenemen bij het realiseren van de gewenste akoestische kwaliteit in hun project.