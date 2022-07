Met bovenstaande slogan organiseren het BIM Loket en digiGO op 7 oktober de D-Day, inclusief de 2e DSGO Werkconferentie en de uitreiking van de DigiDare Award. Durf je ook te delen? Doe dan mee, stap in en investeer in de digitale ketensamenwerking.

Nog meer dan bij vorige edities draait deze D-Day om het delen van kennis én vooral van ervaringen. Waar ben jij en waar zijn jouw contacten mee bezig qua digitalisering? Hoe meer we durven te delen, aldus de organisatoren, hoe beter digitaal samenwerken van de grond komt. Ook bij het ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Vandaar dat je tijdens de deze D-Day ook deel kunt nemen aan de 2e DSGO Werkconferentie.

Dit zijn alvast de hoogtepunten uit het ochtendprogramma van de D-Day 2022:

09.30 uur

Opening D-day 2022

Welkom door dagvoorzitter Geert Maarse.

Talkshow: ‘Durf te delen’

Claudia Reiner (lid Bouwdigitaliseringsraad)

Roger Tan (voorzitter BIM Loket bestuur)

Ries Bode (programmadirecteur DSGO)

Pieter van Teeffelen (directeur BIM Loket)

10.10 uur

Debat: digitaliseringsopgave onder de loep en in perspectief…

10.25 uur

Tafelgesprek met de driehoek O-O-O

Ferdi Licher (directeur Bouwen & Energie, Ministerie van BZK)

Titia Siertsema (voorzitter NVTB)

Roeland Allewijn (chief data officer, Rijkswaterstaat)

11.15 uur

Aftrap DSGO Werkconferentie

11.45 uur

Pitches DigiDare Award



(Check het complete programma hier).



Eventinformatie

Datum: 7 oktober 2022

Tijd: 08.30 – 17.00 uur

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus

Vorm: Volledig op locatie, dus zonder tegenbericht geen mix met online.

BIM Loket en digiGO D-Day

Sinds de online D-Day 2021 werken BIM Loket en digiGO steeds nauwer samen. Per 1 april dit jaar zijn we zelfs op één gezamenlijke locatie te vinden: het Bouwhuis in Zoetermeer. De D-Day 2022 is een afspiegeling van die integratie.

Werkconferentie DSGO

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving is het fundament onder de gezamenlijke opgave: digitalisering van de gebouwde omgeving. De tweede Werkconferentie DSGO is daarom geïntegreerd in het programma van de D-Day.

Mail voor verdere vragen naar Pieter van Teeffelen (BIM Loket) en Ries Bode (digiGO) via: events@digigo.nu

De inschrijving voor het event vind je hier. Wil je deelnemen aan de DSGO Werkconferentie, dan kun je dat bij de registratie apart aangeven.