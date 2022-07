Energienoodramp

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken verhoogd en inboedel naar boven gehaald. Plotselinge hevige regenbuien laten zich niet makkelijk voorspellen, maar desondanks waren we relatief goed voorbereid. De energiecrisis van de winter van 2022-2023 is niet te missen en is vergelijkbaar met de aankondiging van het WK voetbal in november 2022. Toch lijken we allemaal nu al in winterslaap, aldus Onno Dwars (Ballast Nedam Development).

We zijn een adaptief volkje, de Nederlanders. We passen ons aan bij veranderende omstandigheden. We bouwen dijken, maken drijvende woningen en maken ruimte voor rivieren. Toch moeten vaak in alle haast op het allerlaatste moment de punten op de i worden gezet. Zoals ook met de watersnood van de zomer 2021. Eerlijk is eerlijk: we waren beter voorbereid met ons Ruimte voor de Rivier-aanpak dan onze oosterburen.

Nu een nieuwe energiecrisis een jaarlijks fenomeen lijkt te worden, met torenhoge energierekeningen, lijken we niet te leren van de aanpak bij wateroverlast. Vooruitdenken lijkt nog niet in onze genen te zitten in relatie tot de energiecrisis.

Jagen op kieren

Met 'ruimte voor isoleren' van je zolder, bijvoorbeeld, lijken nog weinig mensen bezig te zijn. Op jacht gaan naar kieren en gaten is nog geen nationale sport. En ook een sessie ‘kruipruimte kruipen’ behoort nog niet tot de nationale zaterdaghobby’s.

Zien we dan echt niet aankomen dat het verwarmen van je woning deze winter zo ontzettend duur wordt? En dat je isolatiemaatregelen wellicht al in één of twee winters kunt terugverdienen? Zijn we dan met ons allen die ezel die zich twee keer aan dezelfde steen gaat stoten?

Grandauma

Wordt het niet tijd dat we een voorbeeld nemen aan Rwanda, waar elke laatste zaterdag van de maand bijna alle mensen vrij zijn en samenwerken aan vrijwillige gemeenschapsprojecten (genaamd Grandauma)? Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van de straat.

Moeten we, aangezien de energienoodramp ons allemaal gaat treffen, elkaar dan ook niet gaan helpen? Met het verduurzamen van onze gebouwen en reduceren van ons energieverbruik, zodat we deze winter geen energiearmoede hebben? Laten we deze ramp in spe serieus nemen, en een voorbeeld nemen aan Grandauma, zodat elke laatste zaterdag van de maand tot eind 2022 onze gezamenlijke nationale isolatiedag wordt. Of zijn we toch die ezel...?