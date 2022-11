Gamechangers in de Bouw & Infra: inzicht in CO2-emissies en circulariteit

Gamechangers in de Bouw & Infra op 1 december heeft niet alleen een omvangrijk en scherp plenair programma, met sprekers als Yvette Watson en Sicco Santema. Het congres voorziet je ook van concrete handvaten en inzichten tijdens de sessierondes. In dit artikel lichten we 3 sprekers uit. Meteen inschrijven? Dat kan via deze pagina.

Eerder kwam een van de sprekers Niels Rood aan het woord over de opgave om in 2030 anderhalf miljoen huizen aardgasvrij te maken. Hij gaf aan hoe je snelheid kunt maken met industrialisatie en prefab oplossingen. In zijn sessie ontdek je wat ‘Industry 4.0’ is en wat er nodig is om bouwfabrieken in hoog tempo unieke componenten te laten afleveren.

Het is aan Stefan van Uffelen om antwoord te geven op de vraag: ‘Wat brengt de overheidsregel voor de verplichte hybride warmtepomp in 2026 allemaal teweeg?’. In zijn sessie hoor je zijn antwoord en ontdek je welke rol waterstof speelt om de Transitievisies Warmte in te vullen.

Breed en gedetailleerd inzicht

Van Martijn Weening hoor je hoe provincie Noord-Holland een model ontwikkelde dat de organisatie een breed en gedetailleerd inzicht geeft in CO 2 -emissies en de mate van circulariteit van de eigen infrastructuur. Met de koppeling aan de Nationale Milieudatabase (NMD) is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde CO 2 -footprint is van de productie, aanleg en verwerking van vrijwel alle materialen.

We zien je graag op 1 december in Soesterberg!