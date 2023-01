Tweedimensionale adviezen direct beschikbaar in 3D

Vaak krijgen ontwerpers input en adviezen aangeleverd in tweedimensionale vorm. Vervolgens moeten zij dit zelf verwerken in het eigen 3D-model. Die omslachtige en vertragende werkwijze wordt nu door de adviseurs van DGMR opgelost met een losstaand BIM-model waarin het prima samenwerken is.

Veel van de opdrachtgevers en ontwerppartners van DGMR werken met Building Information Modeling (BIM) en maken hun ontwerpen met de software van Revit of een soortgelijk 3D-programma. DGMR signaleerde vanuit de markt de vraag om als adviesbureau bij te dragen aan deze BIM-modellen.

Vandaar dat DGMR een methode ontwikkelde om een losstaand BIM-model te creëren in Revit. In dit BIM-model worden alle eisen uit de DGMR-adviezen, zoals bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid, schematisch weergegeven. DGMR is ongeveer een jaar bezig geweest met het ontwikkelen en verbeteren van dit model, dat nu gereed is voor een bredere uitrol.

Opnieuw terugsturen

Ontwerppartners ontvangen vaak nog een advies in 2D dat zij verwerken in het eigen 3D-model. Daarna controleert DGMR dat model op het juist verwerken van de aangeleverde eisen en stuurt het materiaal opnieuw terug. Een te omslachtige werkwijze, zo bleek de ervaring.

BIM-model van DGMR gecombineerd met een BIM-model van een aannemer.

Bovendien verdwijnt daarna het 2D-advies in de meeste gevallen ook nog in een la of kast. Komen er echter wijzigingen van het ontwerp op tafel, dan maakt DGMR - ongeacht de fase van het traject - opnieuw een 2D-advies. Ook dat moet weer door de ontwerper verwerkt worden in het 3D-model. Dit kost elke partner veel tijd en ook de kans op fouten is reëel, omdat er meerdere handelingen worden uitgevoerd.

Voorbeeld van de werkwijze in de oude situatie.

DGMR ontwikkelde daarom een werkwijze om de adviezen in een BIM-model te kunnen aanleveren aan opdrachtgevers en ontwerpers. Het BIM-model wordt zelfs gegenereerd op basis van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Op die manier ontstaat er een verzameling van schematische objecten waar DGMR de eigen eisen aan kan koppelen.

Het nieuwe model blijft in beheer van DGMR, waarbij het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model een plaats krijgt. Het advies dat in dit 3D-model wordt opgenomen, blijft zo in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en wordt beheerd door de kennishouders.

Werkwijze in de nieuwe situatie.

Het nieuw ontwikkelde DGMR-model is samen te voegen met modellen van partners die ook met BIM-modellen werken. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

Heijmans

Eén van die partners, Heijmans, heeft al gewerkt op deze manier en deelt graag enige ervaringen. Maarten Spanjers (BIM adviseur bij Heijmans): “Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties, zowel in 2D als in 3D, creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen. Óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en men blijft ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

