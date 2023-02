Bundeling van informatiestandaarden in de bouw

Met alle digitalisering die de bouw overspoelt, is het zaak elkaar wel te blijven begrijpen en, waar nodig, één taal te spreken. Met de vele beschikbare informatiestandaarden is die noodzaak helemaal evident. Vandaar dat diverse organisaties ervoor hebben gekozen om een online overzicht te publiceren met ICT-standaarden in de bouwsector.

Standaardisatie vormt de basis van een goede en succesvolle uitwisseling van gegevens tussen partijen in de bouw. Zo bestaan er veel informatiestandaarden voor de gebouwde omgeving, maar hoe weet je welke standaarden voor jou van belang zijn? Vandaar dat digiGO en Ketenstandaard Bouw en Techniek samen een online overzicht hebben gepubliceerd op www.bimloket.nl/ictstandaarden met informatiestandaarden in de bouwsector.

Met dit overzicht voor ICT-standaarden in de bouwsector willen de initiatiefnemers een handig naslagwerk bieden. Van elke standaard vind je een korte beschrijving, de adoptiegraad, de beheerorganisatie en een verwijzing naar de website waar meer informatie te vinden is.

Welke standaard relevant

“Het is bijna niet mogelijk”, vertelt Henk Hutink (digiGO projectmanager standaarden), “om alle ICT-standaarden te onthouden en te doorgronden. Als je niet thuis bent in de wereld van ICT-standaarden dan duizelt het van de afkortingen. Veel standaarden lijken in eerste instantie op elkaar en je weet vaak niet welke standaard voor jou of jouw organisatie relevant is. Door alle standaarden op een plaats te verzamelen, kan iedereen zijn eigen inzichten ontwikkelen. Door de bomen kan het bos weer worden gezien!”

Op de nieuwe, overzichtelijke webpagina kun je standaarden kiezen op basis van deze vijf parameters:

Adoptiegraad

Beheerorganisatie

Toepassingsgebied

Waardeketen

Type

Het overzicht kwam tot stand met medewerking van digiGO BIM Loket, het digiGO programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), Ketenstandaard Bouw en Techniek en een groot aantal externe experts en standaardisatieorganisaties uit de bouwsector.

Bron: digiGo BIM Loket