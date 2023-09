 Donorgebouw aangeboden: Martinus G. De Bruingebouw

Universiteit Utrecht stelt het Martinus G. de Bruingebouw beschikbaar op Gebouwenmarktplaats. De universiteit zoekt een consortium van bouwer, architect en sloper, dat zelf op basis van het gebouw wil ontwerpen en ontwikkelen. Doel is om een maximale bijdrage te leveren aan een volledig circulaire bouweconomie en het reduceren van CO 2 -uitstoot.

De verantwoordelijkheid voor het hergebruik ligt niet alleen bij het consortium. Universiteit Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om delen van het gebouw her te gebruiken in eigen nieuwbouw. “Door middel van dit project pakt Universiteit Utrecht haar rol in het vormgeven van een duurzame en circulaire bouweconomie”, vertelt hoofd advies duurzaamheid Alex Ziegler van Universiteit Utrecht.

Circulair ontwerp en ontwikkelen

Dankzij een samenwerking met Gebouwenmarktplaats wordt het Martinus G. de Bruingebouw beschikbaar gesteld. Hier krijgen gebouwen die ontmanteld worden vroegtijdig aandacht. Hierdoor kunnen doelgroepen als architecten en ontwikkelaars een nieuw gebouw ontwerpen en ontwikkelen op basis van het donorgebouw.

Beeld: Gebouwenmarktplaats liet schetsen maken door DOOR architecten

Open dag

Geïnteresseerden kunnen zich via info@gebouwenmarktplaats.nl aanmelden voor een open dag op 12 oktober. Dan is er een rondleiding in het gebouw en ruimte om met Universiteit Utrecht in gesprek te gaan over ambities en de kansen van het circulair bouwen en hergebruik van materialen.