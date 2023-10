Eerste Zero Carbon-certificaat voor Eindhovens logistiek gebouw

Het eerste Zero Carbon-certificaat voor een logistiek gebouw is voor Prologis Park Eindhoven DC4. De waardering komt uit handen van het International Living Future Institute (ILFI), dat duurzaamheid van projecten en gebouwen beoordeelt. Duurzaam Gebouwd ontdekt welke innovaties en duurzaamheidsmaatregelen leidden tot het certificaat en spreekt Martijn Kuijken van Prologis over de details.

Het begon al bij het ontwerp van Prologis Park Eindhoven DC4: doel was om een zo duurzaam mogelijk warehouse te maken, zonder lokale uitstoot en met een netto-nul CO 2 -uitstoot door meer energie op te wekken dan wordt verbruikt. Daarnaast is aandacht besteed aan het zo fors mogelijk verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tijdens de bouw.

Duurzaam beton en C2C-producten

Zo is duurzaam beton via een CSC-gecertificeerde leverancier toegepast, evenals Cradle to Cradle-gecertificeerde sandwichwanden. Lokale leveranciers werden geselecteerd, zo dicht mogelijk bij de bouwplaats. De duurzame energieproductie compenseert binnen 10 jaar de embodied carbon van het gebouw. “We maakten bewuste keuzes voor circulaire materialen die zo min mogelijk broeikasgassxen uitstoten”, licht Kuijken toe. “De Kingspan Quadcore-panelen en het beton van Betonhuys, onder andere.”

Gezonde en prettige werkplekken

Ook werd aandacht besteed aan het ontwerp van gezonde en prettige werkplekken. Kuijken: “We hebben een volledig elektrisch klimaatsysteem dat het warehouse verwarmt en koelt. In het leefgebied is er een verhoogde ventilatie, voorzien van air-socks, die geventileerde en geklimatiseerde lucht verspreiden in de expedite-zone.” Belangrijk, want hier worden de meeste uren gewerkt. “Ook detecteert en filtert de ventilatie de fijnstof in het warehouse.”

Er is meer te melden rondom het onderwerp waar Kuijken de nadruk op legt. Zoals de mezzanine daglichttoetreding via de ramen. “Die je ook kunt openen. En in het kantoor letten we op kantoorarmaturen met een lage UGR, verlichting die nauwelijks verblindt als je erin kijkt. Daklichten zorgen voor natuurlijk daglicht en ononderbroken lineaire led-verlichting bootst natuurlijk daglicht na, om vermoeide ogen tegen te gaan.”

Uitdaging en innovatie

Kuijken blik met trots terug: “Het was een uitdagend project vanwege de innovaties die we toepasten om de duurzaamheid te verbeteren. Ook waren er uitdagende milieuaspecten als gevolg van bodemverontreiniging. Prologis Park Eindhoven DC4 dient wat ons betreft als inspiratie voor de nieuwe standaard van warehousefaciliteiten.