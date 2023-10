Ontdek de toekomstige functies van kantoren

Het is bijna zo ver! Op 2 november staat er een zinderend programma op de rol, tijdens het SWP Congres. Dit is je laatste kans om in te schrijven, dus mis het niet. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op van de keynotes en de praktijkcases.

Onder leiding van dagvoorzitter Vincent le Noble kun je rekenen op visies van verschillende keynote-sprekers. Jaco van Noppen, directeur Facility Management en Real Estate van de TU Delft Campus, opent als keynote-spreker het congres. In maart 2023 werd Jaco verkozen tot ISS WorkPlace Manager of the Year 2023. Vanuit een integrale visie vertelt Jaco over de uitdagingen op de TU Delft Campus.

Marieke van Beurden en Aad Vredenbregt van de Vitality Hub spreken over de gezonde werkomgeving voor gebruikers op de High Tech Campus in Eindhoven. De pandemie versnelde het proces na te denken over werkelijke behoeften aan de werkomgeving.

Visie Hybride Werk Omgeving

Als laatste vertelt Eric Hooghuis MFM, Productmanager Hybride Werk Omgeving van de Belastingdienst, Douane & Toeslagen, over de implementatie van een visie op de Hybride Werk Omgeving en Smart Buildings bij de Rijksoverheid.

Ontmoeting en verbinding centraal

Aan praktijkcasussen geen gebrek. Benieuwd naar de toekomstige functie van een kantoor? Ilse Bakker van Cushman & Wakefield vertelt over het nieuwe Helix-gebouw in Utrecht: waar beweging, ontmoeting en verbinding centraal staan.

Gezamenlijk belang

Vanuit een integrale visie vertelt Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management TU Delft, over het ontwikkelen van een duurzame campus waar Smart Buildings en de gezondheid van gebruikers één gezamenlijk belang vormen.

Verder bestaat het programma uit maar liefst 16 interactieve workshops, elk met concrete user-cases uit de praktijk. Lees hier meer en schrijf je meteen in.