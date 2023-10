Zonnepark Leveroysedijk levert lokale energie

Het zonnepark Leveroysedijk in Weert is in werking gesteld. Wethouder Lizbeth Steinbach van Duurzaamheid en energietransitie: “Dit zonnepark is een volgende stap in de transitie naar hernieuwbare, lokale energie.”

Het park wekt 100% lokaal groene stroom op die via de energieleverancier Om | nieuwe energie kan worden afgenomen. Er worden lichtdoorlatende zonnepanelen toegepast, waardoor er meer lichtinval is én groen op de bodem zich beter kan ontwikkelen. Dat vergroot de biodiversiteit.

Spreiding van stroomproductie

De zonnepanelen liggen in de opstelling Oost-West, waarmee een betere spreiding van de stroomproductie over de dag mogelijk is. De verbinding met het elektriciteitsnet wordt gemaakt met de kabel van het nabijgelegen windpark aan de A2. Een meervoudige toepassing, ook wel cable pooling genoemd.

Coöperatieve gedachte

WeertEnergie is een partner in deze opgave en is een coöperatie met ongeveer 570 leden. Voorzitter Theo Jongeling van WeertEnergie reageert: “We zijn blij dat we met het zonnepark opnieuw een bijdrage leveren aan de energietransitie van Weert. Hoe mooi is dat we dat doen vanuit de co-operatieve gedachte: samen met elkaar. Daar kunnen we trots op zijn.”