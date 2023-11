Top 20 ABN AMRO Duurzame 50 publieksverkiezing 

De publieksstemming van de ABN AMRO Duurzame 50 is los. En er is grote interesse, dat kunnen we wel zien. Na meer dan 7800 stemmen is dit de tussenstand voor de publieksverkiezing op alfabetische volgorde: wie staan er in de top 20?

Alma Krug – Revolve Development | a JAJO Company

Dries Drogendijk – Gemeente Amsterdam

Emma Lucassen – BAM

Erik Koremans – New Horizon

Gerhard Hospers – BMN

Harwil de Jonge – Heijmans Vastgoed

Henri Overbeek – Connectr

Louise van de Worp – Van Wijnen

Lydia Fraaije – FRAAi architecten

Maurice Beijk – Reinteninfra

Menno Rubens – Cepezed

Niels van Geenhuizen – CSU Groep BV

Niki Loonen – ABT

Peter Kuindersma – Ingenii Bouwinnovatie

Remco Boer – Rabobank

Ronald Schilt – Merosch

Rosa Bos – Ballast Nedam Development

Sandra Nap – Holland Houtland

Theo Olsthoorn – Alklima / Mitsubishi Electric

Willem Plaisier – EnergySafe

Wil jij deze top 20 beïnvloeden en jouw stem uitbrengen? Dan kun je hier terecht. Breng je stem uit voor de koploper die wat jou betreft meters maakt op het vlak van verduurzaming. Op deze pagina vind je de volledige lijst met genomineerden.