Jaarlijkse stimuleringsprijs geeft talent proeftuin

De Ruud van Berkel award, een jaarlijks stimuleringsprijs voor het samenspel tussen innovatie, bouw en architectuur, geeft talent een proeftuin en zorgt dat ideeën tot wasdom komen. Het is de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt, voor een baanbrekend idee voor de ruimte om ons heen of voor een uitgesproken en duurzaam ontwerp dat realisatie verdient.

Dromen van iets groters

Op 17 november aanstaande wordt de award uitgereikt aan de winnaar. De prijs is bedoeld voor een afstudeerder, net gestarte ontwerper, idee-marker of starter die droomt van iets groters. De zoektocht is naar vernieuwing, naar innovatie; het gaat om het verschil dat het idee kan maken én het moet toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Proeftuin wordt realiteit

Uit alle inzendingen selecteert Heembouw 3 winnaars die elk een proeftuin krijgen aangewezen: een plek waar het idee tot wasdom komt. Een gebouw dat nog meer aansluit op wat klanten willen, wat de planeet nodig heeft of iets ingenieus waardeer opeens iets nieuws ontstaat. Uit deze drie wordt ook jaarprijs-winnaar geselecteerd, die 5.000 euro ontvangt.

Meer informatie

Je leest meer informatie over de Ruud van Berkel award op de website van Heembouw en ontdekt meer over het verhaal van Ruud van Berkel, die aan de wieg stond van het huidige Heembouw.