Sustainability Impact Program met lokale initiatieven

Het Schneider Sustainability Impact (SSI)-programma van Schneider Electric stimuleert en meet de vooruitgang van het bedrijf op 11 wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Dit wordt aangevuld met lokaal aangestuurde initiatieven. Hiermee worden zes afspraken op de lange termijn op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) ondersteund.

Aan het einde van het derde kwartaal van 2023 kwam de SSI-score uit op 5,76. Schneider Electric meldt dat het bedrijf hiermee goed op weg is om de doelstelling van 6 op 10 voor het einde van 2023 te halen.

Hoogtepunten in derde kwartaal

Schneider Electric bracht een aantal hoogtepunten uit het derde kwartaal naar voren. Zoals de installatie van zonne-energie oplossingen in een kinderkliniek in Kenia. Hierdoor krijgen 20.000 mensen toegang tot schone elektriciteit. Ook werd de samenwerking opgezocht met Enactus in Mexico, waar 60.000 studenten van meer dan 400 universiteiten en hogescholen deelnamen aan opleidingsinitiatieven, om de sociale impact in lokale gemeenschappen te vergroten.

Ook verzamelden Schneider Electric en het Gaia Energy Impact Fund II 40 miljoen euro bij elkaar voor projecten voor hernieuwbare energie in Afrika. Het partnership voor impactinvesteringen financiert startups en ondernemingsprojecten met een sterke ecologische en sociale focus. Tot slot bracht Schneider Electric een bijdrage aan het stadskoelingsproject in Barcelona.

Erkenningen

Ook werden verschillende wereldwijde erkenningen voor het beleid op het vlak van diversiteit en inclusie in ontvangst genomen, evenals drie wereldwijde onderscheidingen voor duurzame inkoop, upstream decarbonisatie en people development practices van het Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

Je leest meer details in het SSI Q3 2023 rapport.