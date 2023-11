Spijker je kennis bij over innovatief isoleren

Over minder dan twee weken zien we je bij het symposium Innovatief Isoleren, op 28 november in Dome-X te Oss. Je spijkert in één middag je kennis bij over innovaties, legt contact met gelijkgezinden en krijgt handvaten voor de benodigde opschaling. In dit artikel: spreker Saskia Hegeman van Nieman Raadgevende Ingenieurs staat in de schijnwerpers, met het onderwerp Brandveiligheid en Isolatie.

“Bouwen met biobased materialen kan zeker brandveilig, maar stelt de brandveiligheidsadviseur soms voor dilemma’s”, illustreert ze het onderwerp. “In deze sessie wordt de context van brandveiligheid geschetst. We beginnen met begrippen en normeringen die ertoe doen. Daarna zoomen we in op internationaal beschikbare kennis en de ‘vertaling’ naar de Nederlandse bouwpraktijk.”

Uiteraard laat Saskia je kennismaken met diverse oplossingsstrategieën. “We staan ook stil bij het speelveld van aantoonbaarheid van prestatie en kwaliteit, in het licht van de Wet Kwaliteitsborging.” Volgens haar staat er vooral een interactieve sessie op de rol: “Breng daarom je eigen ervaringen, kritische noten, voorbeelden en uitdagingen mee, want samen komen we verder.”

Circulair isoleren en geld voor je pilot

Naast de sessie van Saskia vind je op deze pagina wat er je die dag nog meer te wachten staat. Naast verschillende breakout-sessies onder andere over circulair isoleren, build up skills en ‘Geld voor mijn pilot’ begeleidt Marjet Rutten je door het plenaire programma, bestaande uit sprekers als Serena Scholte en David van der Veen over natuurinclusief isoleren en het Soorten Management Plan.

Leren van de natuur

Ook tref je op het podium Vincent Hendriks van Hendriks Bouw & Ontwikkeling over het onderwerp ‘Een bouwer als leverancier en makelaar van grondstoffen?’ en belichten Cassandra Vughts en Ruth Mourik diverse innovaties. Lydia Fraaije van FRAAi architecten hoor je vervolgens over hoe we van de natuur kunnen leren als we duurzamer en meer circulair willen bouwen.

Neem actie

Je leest hier meer over het programma en schrijft hier direct in.