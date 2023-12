Implementatiefase aangebroken van Het Nieuwe Normaal 1.0

Cirkelstad lanceerde Het Nieuwe Normaal 1.0 tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen. Het startschot van de 1.0-versie van de circulaire bouwstandaard klonk met de manifestondertekening door Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf.

Aan de nieuwe standaard werd gewerkt door TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos. Met de ondertekening van het manifest tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen start de tweede fase van het programma: implementatie. Het opstellen en ondertekenen van het manifest deed Cirkelstad samen met alle partners uit het Samen Versnellen-programma en verschillende partijen uit de bouw- en vastgoedsector als De Groene Huisvesters, BCI, GPR en DGBC.

Zelf aan de slag

Het manifest van Het Nieuwe Normaal is hier openbaar in te zien en door alle partijen in de bouw te tekenen. De implementatiefase is aangebroken en om zelf ook aan de slag te gaan lees je hier alle informatie.