<span class='normaltextrun'><span>Expertvisies 2024 </span></span>

Het is 2030. De bouw- en vastgoedsector is onderweg naar de top. We bereikten mijlpalen: het gebruik van fossiele brandstoffen werd flink beperkt, we kozen voor herbruikbare en biobased materialen die broeikasgassen opslaan in plaats van uitstoten en we richten ons alleen nog maar op gezonde gebouwen en gebieden. Hoe kwamen we daar? In het digitale magazine ‘Expertvisie 2024’ blikken experts ‘terug’ op 2024: waarom was dit hét jaar van de kanteling?

Persoonlijke social tipping points, de impact van de Tweede Kamer-verkiezingen in 2023, overheidsbeleid en innovatiekracht komen voorbij in dit magazine. Een diversiteit aan mensen, met een even zo gevarieerde blik op de kanteling.

