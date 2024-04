DG 2025: de herziening van Modelovereenkomst Bouwteam DG

Andrea Chao, Arno Hoevink, Jaap de Koning, Joost Merema en Henberto Remmerts, auteurs van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020, kondigen met enthousiasme de herziening aan van het in Nederland veelgebruikte model. De herziening heeft de werktitel ‘DG 2025’.

Dit model, dat de samenwerking tussen opdrachtgevers en aannemers in bouwteamverband regelt, wordt herzien op basis van de nieuwste inzichten en praktijkervaringen. Komend jaar wordt in samenwerking met de praktijk gewerkt aan het nieuwe model.

Strubbelingen wegnemen

In de afgelopen jaren is de toepassing van bouwteams flink toegenomen. Daarbij wordt er ook steeds meer ervaring opgedaan door zowel opdrachtgevers, aannemers en advies- en ingenieursbureaus. De auteurs zien op drie punten ruimte voor verbetering: een eerste is de samenwerking. Bouwprojecten kunnen vastlopen wanneer er onvoldoende samenwerking is tussen alle betrokken partijen.

Het belang van open communicatie, gedeelde doelen en een gezamenlijke visie blijft centraal staan, ook in de herziening van het DG 2020 model. Daarbij kijken de auteurs naar waar het model duidelijker en specifieker kan zijn, op basis van de ervaringen van bouwteams uit de afgelopen jaren.

Beheersing bouwkosten

Verder zien de auteurs soms nog te weinig aandacht voor risico’s en onvoldoende beheersing van de uiteindelijke bouwkosten. Zo snel mogelijk potentiële risico’s helder maken is in het belang van alle betrokken partijen. Het herziene model bevat duidelijkere afspraken om risico’s eerder te identificeren, beter te beheersen en de kans op kostenoverschrijdingen te minimaliseren.

Tot slot is flexibiliteit en maatwerk een punt van aandacht. Contractmodellen op basis van klassieke verhoudingen kunnen vaak niet genoeg inspelen op de veranderende behoeften van opdrachtgevers en uitdagingen in de bouwsector. Te denken valt aan stijgende bouwkosten, complexe opgaven in energie, infra en woningbouw, en gebrek aan capaciteit in voorbereiding en uitvoering.

De auteurs nodigen belanghebbende uit om input te delen, via een mail naar Jaap de Koning, met in het onderwerp ‘DG 2025’.

Meer informatie: startbijeenkomst op 15 mei 2024

Op woensdag 15 mei 2024 om 09.00 uur organiseren de auteurs een online startbijeenkomst, waarin de herziening van het DG 2020-model officieel gelanceerd wordt. Deze datum heeft een speciale betekenis, want precies vier jaar eerder werd het oorspronkelijke model geïntroduceerd. Deelnemen aan de startbijeenkomst kan via deze link.