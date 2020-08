Het belang van soft skills bij digitalisatie en BIM

Innovatie is nog nooit zo belangrijk geweest in de bouw- en vastgoedsector, want we staan voor enorme veranderingen. Zo is de trend ingezet om geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen en willen we minder primaire grondstoffen inzetten in processen. Wie deze opgaven wil invullen, móet de kanteling naar innovatie en digitalisatie maken. Die beweging is in volle gang, maar kan volgens ANNO1809 nog een tandje hoger.

“Het goede nieuws is dat er op allerlei vlakken meer aandacht is voor de positieve impact van digitalisatie”, geeft Nikita Derks van ANNO1809 aan. “Tegelijkertijd is er bewustwording dat er een groeiende noodzaak is voor soft skills, zoals het spreken van dezelfde taal als het management en andere lagen in je organisatie. We zien dat initiatieven als de DigiDealGO met het thema Culturele Wendbaarheid aandacht vragen voor dit thema. Daarnaast zien we de terugkeer van de DigiDare Award, die een cultuur van digitale samenwerking beloont. We lieten onder andere met een pitch zien dat we dit gedachtengoed ondersteunen en ons goed herkennen in deze nieuwe werkelijkheid.” De jury beloonde ANNO1809 met een eervolle vermelding: “Zij presenteren een concrete aanpak, gericht op interne bedrijfsculturen, die bewust ingrijpt op profielen en competenties van mensen.”

Samen de kar trekken

Toch is er nog een slag te slaan, want lang niet alle bouwers en ontwikkelaars werken actief aan deze verandering van cultuur. Nog altijd blijken het vooral technisch gedreven mensen die de kar trekken. “Dat terwijl je pas de grootste voordelen van BIM en digitalisatie ziet, als de principes organisatie-breed worden gedragen. Vanaf dat moment maak je pas écht de transitie naar digitale samenwerkingen: dan komen verhogen van klantwaarde, eenvoudigere inzet op circulariteit en het vormgeven van innovatieve klantbelevingen veel beter naar voren.”

Sociaal innoveren

Het kennismaken met het uitgangspunt om cultuur te doen kantelen is daarmee van groot belang voor onze sector, die nog altijd achterloopt in de productie van duurzaam vastgoed. Innovatie lijkt dan ook de sleutel om het bestaansrecht van de sector te garanderen. “Daarvan proberen wij met ANNO1809 het belang van sociale innovatie te duiden. Een relatief klein deel van de oplossingen die voor onder andere de energietransitie en circulair bouwen worden aangevoerd, zijn technisch van aard. Veel essentiëler is de sociale innovatie, de samenwerkingen onderling en de integrale kennisdeling in je eigen organisatie. We willen dat proces actief versnellen en dat doen we onder andere met onze trainingen en opleidingen.”

Nadruk op mens en cultuur

Dit streven zien we terug in de ondertitel van ANNO1809, ‘talent meets technology’. “Dat is precies onze missie. We willen graag dat mensen hun talenten vergroten met technologieën.” Een nieuwe opleiding voor BIM Managers legt niet alleen de nadruk op de technische aspecten van BIM, maar ook op het goed kunnen communiceren met alle lagen in de organisatie en het creëren van draagvlak door het toepassen van beïnvloedingstechnieken. “We wilden inspelen op wensen die we vanuit de markt oppikten. We begeleiden veel BIM Managers en kennen de uitdagingen en struikelblokken die zij dagelijks ondervinden. In een kennissessie inventariseerden we de behoeftes, om die vervolgens te vertalen in deze opleiding.” Een afbeelding op de inschrijfpagina laat zien dat de opleiding voor een beperkt deel ingaat op proces en optimalisatie. “We willen juist de nadruk leggen op mens en cultuur, evenals management en organisatie. Dat zijn dan ook de focuspunten die je in de opleiding aantreft.”

Actief verspreiden van kennis

De lancering van de opleiding was in juli 2020 een feit en de opleiding begint op 24 september aanstaande, een spannend moment voor ANNO 1809. “We willen iedereen enthousiasmeren die vanuit zijn specialisme aan de slag is met digitalisatie en BIM. Als je de opleiding afrondt, weet je hoe je beter de taal kunt spreken van het management, ben je een ideale gesprekspartner op alle lagen van je organisatie en weet je stap voor stap een implementatieplan uit te werken. Een uitdaging die ik aan de achterban Duurzaam Gebouwd wil stellen, naast het actief participeren in de opleiding, is om mee te praten over het evolueren van ons kennisprogramma en het actief verspreiden van deze kennis. Op die manier zorgen we ervoor dat digitalisatie een prominentere rol krijgt in verduurzaming van de gebouwde omgeving en niet meer weg te denken is uit organisaties in de bouw.”