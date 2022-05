DigiDare Award brengt de succesverhalen

De organisatoren van de DigiDare Award 2020 zijn dit jaar op zoek naar de goede voorbeelden uit de praktijk, waar anderen van kunnen leren. Schrijf je vóór 1 juni in!

Met de DigiDare Award 2022 vragen BIM Loket en digiGO aandacht voor de succesverhalen van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Praten over digitalisering doen we al heel lang, stelt de organisatie, maar hoe zit het met digitalisering in de praktijk? Vandaar de roep om je succesverhaal te delen en kans te maken op de hoofdprijs, de DigiDare Award, die altijd gepaard gaat met veel exposure.

Het belangrijkste doel van de prijs is anderen te inspireren met positieve voorbeelden rechtstreeks uit de praktijk. Dit is wat de organisatie van je vraagt:

Wat zijn de belangrijkste criteria?

Je succesverhaal gaat over digitale samenwerking in de gebouwde omgeving ;

; In je succesverhaal staan mens en organisatie centraal; en

centraal; en Je succesverhaal gaat over een recent initiatief (uit 2021 of later).

Wie kan er meedoen?

De DigiDare Award is voor alle professionals, samenwerkingsverbanden en organisaties die trots zijn op het resultaat dat zij geboekt hebben met digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Elke professional, ongeacht achtergrond of ervaring, kan meedoen.

Hoe kun je meedoen?

Beantwoord een paar, korte simpele vragen. Na een korte redactie komt je input direct op de website. Als je op basis van je inzending op de shortlist komt, regelen wij de rest. Zo komen we bij je langs om je te interviewen en een filmpje op te nemen, op basis waarvan de jury de finalisten zal kiezen. Het kost je weinig tijd en je hoeft geen ingewikkelde documenten in te sturen.

Wanneer kun je meedoen?

Inschrijving kan van 1 tot en met 31 mei 2022 via een eenvoudig inschrijfformulier op deze website.

Beoordeling

Waar kijkt de jury naar?

De originaliteit van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft.

van het initiatief dat je in je succesverhaal beschrijft. In welke mate je succesverhaal een positieve impact heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen).

heeft op mensen binnen je organisatie (of op de sector in het algemeen). In welke mate je succesverhaal als voorbeeld kan dienen voor andere professionals in de gebouwde omgeving.

Selectiecommissie shortlist

De selectiecommissie stelt een shortlist samen van 10 kanshebbers. De samenstelling van de selectiecommissie wordt hier binnenkort gepubliceerd.

Jury

De selectie van de 3 finalisten gebeurt door een deskundige jury. De samenstelling van de jury wordt binnekort bekendgemaakt op deze website.