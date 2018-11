Recyclingsymposium 2018: Geen verspilling meer, nu versnellen!

Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen schetste dagvoorzitter Jan Jonker de hedendaagse inzet op circulariteit en blikte hij naar de toekomst. Daarbij kon hij het niet laten om de vinger op een pijnpunt te leggen: Nederland heeft de afgelopen 25 jaar weinig aan de klimaatopgave gedaan en moet nu op de blaren zitten. “Die lage inzet moet kantelen, want onze ambitie is om toe te werken naar 50 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030 en zelfs 100 procent in 2050. Gelukkig zien we diverse initiatieven opbloeien die de versnelling mogelijk moeten maken.”

Hij doelt op de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Dit raamwerk moet bedrijven aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de bouw- en vastgoedsector houvast geven om aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. Een ander vliegwiel is het klimaatakkoord, waar tientallen experts aan meewerkten. “Al die initiatieven moeten de transitieopgave vormgeven. Deze heeft drie kanten: klimaat, energie en circulariteit.”

Ook ‘commandeur’ Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, koppelde de energietransitie aan de circulaire economie. De vierde industriële revolutie lijkt aan de hand van zijn verhaal dichterbij dan we wellicht denken. “De consument vraagt niet meer om elektriciteit, maar levert dit zelf. De verhoudingen zijn compleet veranderd en we kunnen spreken van een democratisering van het energiebeleid. Er is een nieuwe samenhang tussen de energie- en klimaattransitie.”

Die samenhang tipte Jonker eerder op de dag ook aan. Binnen die kanteling mag de circulaire economie niet worden vergeten. “Er zijn drie duidelijke drivers om versneld toe te werken naar een circulaire economie. Allereerst is er een toenemende vraag naar grondstoffen. Ten tweede is er een concentratie van het grondstoffenaanbod in risicovolle landen en gebieden. Tot slot zijn er milieu- en planetaire grenzen waar we rekening mee moeten houden: onze grondstofvoorraad raakt op.”

Om die versnelling mogelijk te maken zijn transitieteams en -agenda’s ingesteld. Daarmee wordt de brug gemaakt naar de impact van de transitieagenda circulair bouw, waar Elphi Nelissen onderdeel van is. Een van de belangrijkste actiepunten is het circulair uitvragen van bouwopdrachten. “Vanaf 2023 zijn alle overheidsuitvragen circulair. Door als overheid het goede voorbeeld te geven denkt de markt na over hoe ze productieprocessen inrichten en bouwen. Dat gaat uiteindelijk leiden tot meer flexibiliteit en hogere kwaliteit.” Circulariteit moet daarmee concreet worden, zodat bedrijven zich geen vragen meer stellen of het voor hen van meerwaarde is. “Een randvoorwaarde daarvan is het creëren van kennis en bewustwording. Ga dus aan de slag.”