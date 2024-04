Circulaire renovatie van boerderij Het Woldhuis

Op 9 januari 2023 is de restauratie gestart van Het Woldhuis 13 op Landgoed het Woudhuis. Deze monumentale langgevelboerderij uit 1865 werd gebruikt als woning. Na de restauratie van het pand van gemeente Apeldoorn, met circulariteit als leidraad is de boerderij klaar voor een nieuwe invulling.

De bijeenkomst werd ingeleid door Corine Schouten van der Velde, portefeuillemanager vastgoed en Sjoerd Bouwmeester, Regisseur verduurzaming gemeentelijk vastgoed bij het vastgoedbedrijf Apeldoorn. De gemeente is partner bij Cirkelstad en Het Woldhuis 13 is dan ook een passend podium voor partners van Cirkelstad.

Hoe is de renovatie uitgevoerd? Als eerste werd de dakconstructie constructief aangepakt en de asbest verwijderd. Er zijn maatregelen getroffen in het kader van de Flora en Fauna-wet. Na een inventarisatie van de werkzaamheden is er een plan gemaakt voor de herbestemming van het vervallen historische gebouw.

Bouwteam

Het project is uitgevoerd in bouwteam, met diverse duurzaamheidsuitgangspunten: energiezuinig, SROI, circulair, behoud van monument en casco oplevering. Een school in Apeldoorn is gebruikt als donorgebouw: hiervan zijn onder andere 22 deuren hergebruikt. En vanuit de Stadsmijn Achterhoek zijn er verlichtingsarmaturen en toiletpotten geleverd. Vanuit de zaal kwam de vraag of SROI ook tot lagere arbeidskosten leidde. “Via diverse bedrijven hebben we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierbij betrokken. Deze groep is erg geschikt om op een grote bouw als deze een mooie bijdrage te leveren. Maar dit vergt dan wel extra toezicht om de veiligheid te borgen”, geeft Robert van de Pol van Draisma Bouw aan.

Toen de herbestemming startte was de boerderij geheel dichtgetimmerd en verkeerde hij in een slechte staat. Bij de start van de bouw zijn de werkzaamheden in twee fases geknipt en is er gestart met fase 1: restauratie van de kapconstructie. Door een afgebakend deel te pakken en eerst klaar te stomen, kon men tijdens de uitvoering de beslissingen aanpassen aan de benodigde keuzes voor het beoogde resultaat. De pannen zijn, zoals afgesproken, bijvoorbeeld niet hergebruikt. Dat kwam doordat er slechts een beperkte hoeveelheid opnieuw bruikbaar was. Daarom zijn de oude pannen verkocht en is er één soort pannen ingekocht om op de gerestaureerde dakconstructie te leggen.

In afstemming met alle stakeholders kon men in overleg beslissingen nemen die wellicht niet genomen waren als alles van tevoren al vastgesteld was. Zo is er bijvoorbeeld speciale gripfolie aangebracht, waarmee de vleermuizen beter beschutting krijgen onder het dak. Risico’s zijn bouwfysisch gecheckt en dit gaf een goede basis voor de uitvoering.

Vertrouwen

Er werden meerdere leerpunten genoemd voor zowel opdrachtgever als -nemer. Sjoerd: “Werk met een open begroting en wees open naar je samenwerkingspartners. Alleen zo ontstaat er een proces met vertrouwen. Ga samen de dialoog aan, om tot een goede oplossing te komen. Bij het Woldhuis hadden alle partijen hetzelfde ideaalbeeld: iets moois neerzetten voor de komende 100 jaar. En dat is gelukt!”

De partners kregen tijdens de rondleiding nog een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn binnen uitvoeringsperiode. Hierbij werd duidelijk hoe er soms toch voor andere oplossingen is gekozen, om tot het beste resultaat te komen. De oude boerderij staat nu te huur en er is al veel interesse voor dit circulaire gebouw dat historie ademt. Met de faciliteiten van nu.

De partners waren weer erg enthousiast over de sessie vol kennisdeling op een interactieve wijze. Mooi om te zien hoe vanuit diverse insteken gewerkt wordt aan een circulariteit. Om dit te stimuleren is het delen van kennis groot belang. Kennisdelen doe je door contact op te nemen Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink, voor een aansluiting met Cirkelstad Deventer-Apeldoorn.