Oogsten van materialen uit universiteitspand gestart

Het oogsten van materialen uit het voormalige pand van afdeling Logistiek & Milieu, op het zuiden van de TU Delft-campus, is ook meteen het startsein voor nieuwbouw. Het onderwijs- en onderzoeksgebouw Physics huisvest verschillende afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), momenteel nog op andere plekken gevestigd.

Materialen uit het oude pand van de afdeling Logistiek & Milieu, zoals beton, worden door Heijmans opgeslagen om in de toekomst hergebruikt te worden bij welk bouwproject dan ook. Dit hergebruik van materialen is een uitwerking van de duurzaamheidsvisies van zowel de bouwer als TU Delft: een CO 2 -neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030.

1000 ton beton oogsten

In totaal wordt er bijvoorbeeld naar verwachting 1000 ton beton uit het bestaande pand geoogst. Het geoogste beton wordt in brokken vervoerd naar een leverancier voor betonmortel en daar klaargestoomd voor hergebruik. Naast beton worden bijvoorbeeld ook houten kozijnen geoogst. Volgens Heijmans heeft verwerkt en gerecycled beton uitstekende eigenschappen voor bijvoorbeeld de draagkracht van een gebouw.

Uitvoering

TU Delft verleende halverwege 2023 de opdracht aan Heijmans Utiliteit, onderdeel van Koninklijke Heijmans N.V. (‘bouwbedrijf Heijmans’) voor de nieuwbouw van het faculteitsgebouw Physics voor de uitwerking van het technisch ontwerp. Het project wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Physics, bestaande uit Heijmans Utiliteit B.V. en SPIE Building Solutions B.V. De bouw duurt ongeveer drie jaar. Het in gebruik nemen van Physics vindt naar verwachting plaats in 2027. Na oplevering voert Heijmans ook minimaal 3 jaar het onderhoud uit van het nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouw.

Nieuwbouw Physics

Het nieuwe gebouw bestaat uit onder meer onderzoeksruimten als fysische laboratoria en chemische- en biolabs. De nieuwbouw bevat ook kantoorruimten, onderwijsruimten, practicumlokalen en algemene voorzieningen. Deze ontwikkeling is onderdeel van de gebiedsontwikkeling op TU Delft Campus Zuid. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om samenwerking binnen de TU Delft én kruisbestuiving met de diverse bedrijven op de TU Delft campus.