Circulair Bouwen Podcast met Ed Nijpels

In De Circulair Bouwen Podcast onderzoekt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de grote opgaven op het gebied van de woning-, weg- en waterbouw. In aflevering 5 gaat het over de kansen van carbon-based design.

De makers van de Circulair Bouwen Podcast storten zich op de impact van de bouw op CO 2 -uitstoot, met dit keer speciale aandacht voor wat we daaraan kunnen doen in de ontwerpfase. Er moet veel gebouwd worden de komende jaren, maar als we door blijven bouwen op de manier zoals we het nu doen, kunnen we over zeven jaar helemaal geen CO 2 meer uitstoten om ten minste binnen de klimaatdoelstelling te blijven (maximaal 1,5 graad opwarming in 2050).

Er moet dus iets veranderen in de werkwijze van de bouw. Het recent verschenen rapport ‘Carbon-Based Design’ doet verschillende aanbevelingen voor hoe de bouw slimmere keuzes kan maken om de materiaalgebonden uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door opslag van CO 2 .

Ed Nijpels neemt het rapport in ontvangst en vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis gaan dieper in op de milieu-impact van bouwen en de aanbevelingen uit het rapport. De verslaggever gaat verder langs bij Fairm in Delft, waar schimmels worden gekweekt om er isolatiemateriaal van te maken.

In de podcast wikt en weegt Dirk van den Reek van Ballast Nedam of hij dit biobased materiaal gaat toepassen in het prestigieuze project Horizons? Ook Martin Sobota schuift aan, de medeoprichter van CityFörster. Welke kansen ziet hij in de ontwerpfase om de klimaatdoelstellingen te halen? Dwarsdenker Jan Willem van de Groep geeft zijn mening in de column.

De presentatie van de podcast is in handen van Ewout de Bruijn en Maarten Hagg.

www.circulairebouweconomie.nl/podcast