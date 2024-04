Gebruikte gevelstenen dragen bij aan een betere MPG-score

In zijn zoektocht naar het hergebruik van bouwmaterialen ontdekte Bob Floris de mogelijkheden van gebruikte gevelstenen. Deze behouden niet alleen kwaliteit maar zorgen ook voor minder CO2-uitstoot en karakterbehoud van woningen. In juni zet Rebrick 50.000 gebruikte stenen in voor een opdracht van de provincie Utrecht.

Als eigenaar van Bouwcenter Floris in het Noord-Hollandse Wormerveer was Bob al enkele jaren op zoek naar duurzame alternatieven in de bouw. “Als we ver vooruitkijken, zien we dat er in de toekomst een tekort komt aan primaire bouwmaterialen. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van circulaire materialen. We moeten dan wel op een andere manier gaan werken, door bijvoorbeeld veel meer bezig te zijn met de bron.” Dat merkte hij toen hij via woningcorporatie Eigen Haard in aanraking kwam met het hergebruik van wc-potten en wasbakken. “We hebben toen met hen meegedacht, onder meer over het houden van voorraad. Dat werkte goed, maar ik wilde meer volume.”

In zijn zoektocht naar dat volume kwam hij vorig jaar in contact met Klinker Historika, dat al zo’n acht jaar in Duitsland herwonnen gevelstenen aanbiedt, voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. “Daar werden we erg enthousiast van. Vaak boeten bouwmaterialen aan kwaliteit in bij hergebruik, maar bij gevelstenen is dat niet het geval. Daarnaast geven hergebruikte gevelstenen gebouwen karakter en zorgt het hergebruik ervoor dat de CO 2 -uitstoot met 95 procent vermindert.” Samen met het Duitse bedrijf vond Floris in ‘Rebrick’ een aansprekende naam om de Nederlandse markt te bestormen. “Klinker Historika oogst de stenen uit de bouwprojecten en met de gekozen naam geven we duidelijk aan dat we de stenen hergebruiken.” Van oogsten van gevelstenen tot het realiseren van projecten: zo werkt het proces van Rebrick

Gevelstenen op voorraad

Volgens Floris is het aanbod behoorlijk groot. “We zijn nu ruim drie maanden bezig en beschikken inmiddels, in Wormerveer, over een voorraad van 400.000 gebruikte gevelstenen. Ons doel was in eerste instantie om dit jaar 1 miljoen gevelstenen op voorraad hebben, maar ik denk dat we die hoeveelheid al veel eerder halen. Daarom denken we erover na om dit doel bij te stellen naar 2 miljoen gevelstenen op voorraad. We richten ons enkel op stenen die voor 1980 zijn gebruikt in bouwprojecten. Vanaf 1980 werd de mortel namelijk te sterk, waardoor we de mortel niet meer van de stenen krijgen. Die kunnen we dus niet meer voor hergebruik aanbieden”, legt hij uit.

Het hebben van voldoende gevelstenen op voorraad is van groot belang, vertelt hij. “We moeten architecten en aannemers de zekerheid geven dat we over voldoende gevelstenen beschikken. In een gemiddeld rijtjeshuis zitten zo’n 3.000 tot 5.000 gevelstenen en in een vrijstaand huis zo’n 20.000 gevelstenen. Voor een woonwijk zijn we dus zo 200.000 tot 300.000 gevelstenen kwijt. Verschillende aannemers hebben inmiddels al enthousiast gereageerd om gebruikte gevelstenen in hun bouwprojecten in te zetten.”

Bob Floris: "Verschillende aannemers hebben inmiddels al enthousiast gereageerd om gebruikte gevelstenen in hun bouwprojecten in te zetten." Daarbij richt Floris zich met Rebrick niet alleen op gebouwen. In opdracht van de provincie Utrecht heeft bouwbedrijf Strukton ervoor gekozen om komende juni 50.000 hergebruikte stenen in te zetten voor een ecoduct over de N226 bij Maarsbergen. De stenen zijn afkomstig van een sloopproject uit Bemmel. “De provincie Utrecht heeft zich als doel gesteld om meer circulaire materialen te gebruiken. Met Rebrick kunnen we die doelstelling uitstekend invullen”, geeft Floris aan. Volgende stappen

Als belangrijke volgende stap is hij gericht mogelijke opdrachtgevers aan het benaderen. “We spelen ons graag in de aandacht bij architecten, aannemers, corporaties en gemeenten. Parallel aan het vergroten van de vraag hebben we een traject lopen om het aanbod te vergroten. Daarom zoeken we naar partners door het hele land. We willen het liefst onze stenen leveren aan projecten door het hele land, maar daarbij wel zorgen voor zo min mogelijk transportkilometers. Anders verdwijnt een deel van de gerealiseerde CO 2 -reductie weer”, legt Floris uit.

Het uiteindelijke doel van Rebrick is om elke gesloopte gevelsteen weer opnieuw in te zetten in bouwprojecten. “Het heeft niet alleen voordelen voor de score van de Milieuprestatie Gebouwen, maar zo behouden we ook een stukje karakter uit de Nederlandse geschiedenis. We hebben al gemerkt dat oude gevelstenen met vakmanschap zijn gemaakt. We zijn nu druk bezig om het oogstproces te optimaliseren en machinaal te maken, zodat we de geoogste gevelstenen goedkoper kunnen aanbieden.”

Tekst: Tim van Dorsten