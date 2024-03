Bankkantoor grotendeels uit gerecyclede materialen gebouwd 

ING heropende het verbouwde bankkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. Er zijn zoveel mogelijk materialen gebruikt uit het oude kantoor en gerecylede materialen toegepast. Daardoor is de CO 2 -voetafdruk van de verbouwing met 64 procent verminderd.

Financieel advies op maat

In het vernieuwde ING Huis komen klanten voor financieel advies op maat, zoals hulp bij het aanvragen van een hypotheek of vermogensadvies. Ellen Jacobse- de Groot, Lead Business Development Kantoren & Servicepunten: “Ruim 5,9 miljoen klanten regelen hun bankzaken online, maar als het gaat om financieel inzicht en advies dan is persoonlijk contact nog steeds heel belangrijk.” Volgens Ellen inspireert de circulaire inrichting tot gesprekken over duurzame vooruitgang.

Vernieuwde kantoor is duurzaam verbouwd

Het vernieuwde bankkantoor is op een duurzame manier verbouwd, met een sterke focus op circulair bouwen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk is gebruikgemaakt van gerecyclede materialen. Zo zijn tapijten, plafondplaten en vloeren opnieuw gebruikt. Bovendien is de vloer van het ING Huis samengesteld uit gerecycled plastic afkomstig uit de Maas, waarbij kantoormedewerkers hebben bijgedragen aan het verzamelen van dit plastic.