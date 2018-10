Seminar neemt je mee naar een wijk met energieleverende woningen

Het seminar Duurzame Energie & Gebiedsontwikkeling op 11 december aanstaande neemt je mee naar een wijk met energieleverende woningen. Op locatie in een getransformeerde gymzaal maak je kennis met oplossingen die de energietransitie succesvol vormgeven.

Een van de sprekers, Yvonne van der Hulst, neemt je mee naar de praktijk, naar het project PlusLeven. Deze Smart Energy wijk heeft huishoudens die alleen maar energie opleveren. Een slim besturingssysteem is gekoppeld aan warmtepompen, accu’s en pv-panelen. Software zorgt ervoor dat de opwek en gebruik optimaal verloopt.

Maak tijdens Duurzame Energie & Gebiedsontwikkeling kennis met deze wijk en ontdek verschillende best practices, die het verschil maken in de energietransitie. Die kanteling vraagt namelijk om slimme oplossingen voor de verdeling van energie.

Als opdrachtgever heb je een stip op de horizon: een gasloze wijk, een gebied waar mensen wonen en werken en dat samengaat met duurzaamheid. Maar hoe krijg je nou wat je beloofd is? Het antwoord schuilt o.a. in prestatieafspraken en de aanbestedingsprocedures. Antwoord op deze vraag krijg je tijdens het seminar op 11 december. Praktijkcases vanuit Gemeente Utrecht, Gemeente Tylingen en van de Kromhoutkazerne en De Knoop komen aan bod. Mis dit event op een unieke locatie niet, en schrijf je direct in.