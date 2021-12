Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Op 10 november kwamen we in Eindhoven bij elkaar om de volgende stappen voor gezonde en duurzame scholen te concretiseren tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres. Heb je deze dag gemist of wil je nog even terugblikken? Bekijk hier het videoverslag.

Foto door Walter van der Stelt

Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen sloegen de handen ineen voor dit congres, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain Solutions, om schoolbestuurders en beleidsmakers te informeren en inspireren over de duurzame opgaves in onderwijshuisvesting.

Met inspirerende verhalen van onder meer Donald van den Akker van Platform31 over de immense verduurzamingsopgave en van Jan Aalberts, directeur van Stichting Spaarnesant, over wat deze opgave concreet betekent voor ‘zijn’ scholen. Verdiepende sessies gingen in op financiering, proces en samenwerking bij verduurzaming en het werken aan een gezonde school. En natuurlijk kon er een bezoek gebracht worden aan het gebouw Atlas van de TU/e, volgens BREEAM het duurzaamste onderwijsgebouw wereldwijd. Dit congres was voor Platform31 en Ruimte-OK tevens het sluitstuk van het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen.



Videoverslag geproduceerd door Rohit Gajadhar i.s.m. Lois New Media

Lees ook het geschreven verslag

Meer weten over wat er werd besproken tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres? Lees hier het uitgebreide verslag.

Tijdens het congres werd bovendien een illustratieverslag gemaakt door wetenschappelijk illustrator Erik Wallert. De illustratie inclusief uitleg vind je hier.