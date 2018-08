Nieuwe regeling hypothecair krediet vertraagt de echte verduurzaming

Het tijdelijk hypothecair krediet legt helaas expliciet bloot dat we niet geloven in de energieprestatieregeling Nul op de Meter (NoM). Als we als BV Nederland écht zouden geloven in een duurzame gebouwde omgeving, dan zou NoM de standaard moeten zijn. Een vanzelfsprekendheid.

Ik ben van mening dat het tijdelijke hypothecair krediet de échte verduurzaming vertraagt. Op deze manier stevenen wij als sector ook af op een populair thema, het zogenaamde sjoemelen. Als wij niet oppassen is het een kwestie van tijd voordat de eerste ‘sjoemelwoning’ een feit is.

Duurzaamheid ontmoedigd

De nieuwe regeling hypothecair krediet, waar de consultatie nog van loopt, maakt het mogelijk om € 20.000 te lenen ten behoeve van een energieneutrale woning. Wanneer het een Nul Op de Meter woning betreft, dan kun je maximaal € 25.000 lenen, zoals dit in de bestaande regeling al is voorzien. En let op, zelfs een bouwbesluit woning geeft € 9.000 euro extra investeringsruimte. Alleen voor de meest groene variant, Nul op de Meter, moet worden voldaan aan de energie prestatieregeling. Dit is raar. Echte duurzaamheid wordt hiermee ontmoedigd en opdrachtgevers worden verleid om te kiezen voor een minder duurzame variant.

Strengere eisen

Met als gevolg dat de meest groene variant (NoM), welke het beste is voor het milieu, de portemonnee van de consument, het beste aansluit bij de doelstellingen van het klimaatakkoord en het laagste risicoprofiel voor banken kent, het hierdoor onnodig moeilijk gaat krijgen. Een NoM-woning, zonder energieprestatieregeling, moet je wel heel slecht bouwen om deze nog slechter te laten presteren dan een energieneutrale woning. Dit alleen al omdat de woningen ca. 12 zonnepanelen verschillen, althans in het geval van een rijwoning. Ik vraag mij dan ook oprecht af waarom de aanvullende strengere eisen aan een NoM-woning worden gesteld, terwijl dit maar € 5.000 extra bestedingsruimte oplevert.

Minder NoM

Ik ben van mening dat deze regeling er toe gaat leiden dat er meer energieneutrale woningen gaan komen en juist minder Nul Op de Meter woningen. Echt een gemiste kans! Het is mijn inziens ook noodzakelijk om het nu goed te doen! Ik pleit dan ook voor een prestatieregeling voor alle woningen, dus ook de energieneutrale- en bouwbesluitwoningen. Waarbij het mijn sterke voorkeur heeft om alle soorten woningen gelijk te behandelen, dus als een NoM-woning een oplevertoets moet hebben moet ook de bouwbesluit woning een oplevertoets hebben. Dit voorkomt meteen eventuele ‘sjoemelsoftware taferelen’ in onze sector. Laten wij als sector niet in dezelfde val trappen en volledig focus hebben voor het noodzakelijke doel: het klimaatakkoord. Kortom, mijn pleidooi is dan ook: laten we alleen nog het beste nastreven in onze wet- en regelgeving.