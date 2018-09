Als gelijken aan tafel: de nieuwe ketensamenwerking

Het aloude samenwerkingsmodel in de bouw en installatie moet op de schop. Om telkens nieuwe duurzame concepten te kunnen bedenken en toepassen, is het nodig dat onderaannemers een gelijkwaardige, initiatiefrijke rol krijgen. Niet de hoofdaannemer, maar het hele team is verantwoordelijk voor het eindproduct. Maar aan welke voorwaarden moet deze nieuwe ketensamenwerking voldoen?

De regie ligt bij één partij en de andere zijn volgend. Dat is het traditionele werkmodel in de bouw en installatiebranche. De hoofdaannemer bedenkt het totaalconcept, maakt het ontwerp, zet de (ontwerp)lijnen uit, combineert eigen diensten met ingekochte vooraf gedefinieerde diensten en materialen en bepaalt de eindprijs. Onderaannemers leveren maar een klein deel van de totale waarde en worden alleen ingeschakeld als ze nodig zijn.

Innovatiekracht

Dit hiërarchische model is niet meer houdbaar. Voor een duurzame bouw of renovatie is meer maatwerk nodig. Meer dan om één ideale oplossing gaat het om een passende combinatie van producten en technologieën. Geleverd door allerlei bedrijven, waaronder startups. Technische expertise en innovatiekracht ligt voor een groeiend deel bij die leveranciers. Hun kennisbijdrage wordt dus steeds belangrijker. Een product dat een kleine financiële projectwaarde vertegenwoordigt, kan wel bepalend zijn voor de kwalitatieve waarde. Bovendien zijn ontwikkelde concepten door de hoge innovatiesnelheid niet per definitie herhaalbaar. Dus is er bij nieuwe opdracht opnieuw gespecialiseerde knowhow nodig om tot de juiste oplossing te komen.

Gelijkwaardig meedenken

Dit alles betekent dat er een nieuwe vorm van samenwerken nodig is. Waarbij de onderaannemers binnen opdrachten steeds meer het podium moeten krijgen. De projectleider vanuit de hoofdaannemer heeft onvoldoende kennis om de totale complexe materie van alle deelgebieden over te dragen aan de klant. Er zijn gespecialiseerde partners aan tafel nodig om bijvoorbeeld uit te leggen waarom iets kost wat het kost, hoe betrouwbaar de nog onbekende innovaties zijn en wat ze gaan opleveren. Ook moeten die partners de ruimte krijgen om zelf ideeën aan te dragen en mee te denken over oplossingen. De hoofdaannemer blijft de regisseur van project en concept, maar leunt sterker dan voorheen op gespecialiseerde partners – zowel voor hun innovatiekracht als voor hun gevoel van verantwoordelijkheid voor het eindproduct.

Vijf voorwaarden

Wat is er nodig voor een succesvolle ketensamenwerking? Hieronder staan vijf voorwaarden voor een goede ketensamenwerking: