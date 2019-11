Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ‘Treelon’ Musk die doneert voor het planten van een miljoen bomen. Onze (bouw)wereld is in beweging. Krijgen de bijwerkingen van ons kapitalisme langzamerhand de overhand? De Club van Rome kondigde het met Limits to Growth in 1972 al aan. Wat heb ik anno 2019 te doen als ik mijn eigen business aan het opzetten ben?

Foto bovenaan door: Liesbeth Bouwens

Klimaatbewustzijn

We zijn ons steeds meer bewust dat we een uitdaging hebben met ons klimaat. Maar we vinden dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing vooral bij anderen ligt. Dit doet me denken aan het spreekwoord: “Spreeuwen willen wel kersen eten, maar willen geen bomen planten.” Ook vond ik de ophef over de bosbranden in de Amazone afgelopen zomer intrigerend. Ik begreep dat het aantal vierkante meter bos dat jammerlijk verloren is gegaan redelijk gelijk was in de afgelopen tien jaar. Ons besef van onze impact op de natuur groeit echter exponentieel. De tijd is rijp om bomen te planten.

Screenshot van De staat van het klimaat (Human)

Nimbyisme

Een paar weken geleden zat ik in het publiek bij de live-uitzending van De staat van het klimaat van omroep Human. Daar verbaasde ik me over de instelling van mijn medelanders. 54% van de mensen vindt dat hij of zij al genoeg doet. Vierenvijftig procent! Nimbyisme ("not in my back yard") lijkt een van onze groeiende chronische welvaartsziekten. Ja, ook ik vind dat ik al flink mijn best doe. Toch zie ik ook elke dag nog weer nieuwe mogelijkheden om bij te dragen en houd ik mezelf scherp om vooruit te blijven kijken. In dat kader vind ik de uitspraak van filosoof Arthur Nieuwendijk verfrissend: “Verbeter jezelf, begin bij de wereld”. Op LinkedIn las ik ook een sterk pleidooi van de Ierse marketingdeskundige Edel Kennedy over hoe om te gaan met de kreten van Greta. Zelf in actie komen dus.

Treefest

Afgelopen zaterdag stond ik letterlijk met mijn voeten in de klei. De zware zompige klei van Natuurgoed Ziedewij in Barendrecht welteverstaan. Een paar dagen nadat ik als MVO-daad in een offerte had geïnitieerd om 1% van het honorarium te gunnen aan een organisatie die bomen plant, stond ik dat zelf te doen. Hiervoor was ik geïnspireerd geraakt door de beste kortetermijnoplossing die Joost van der Leij in zijn nieuwe boek NLP en Klimaatverandering aandraagt: het planten van een biljoen (1.000.000.000.000) bomen. Dat is 150 bomen per aardbewoner. Gemotiveerd hielp ik afgelopen zaterdag samen met een groep sympathieke mensen tijdens het Treefest 2019 (georganiseerd door The Pollinators) met het planten van 2.000 bomen. Deze bomen vormen straks een beschermende haag voor een voedselbos.

Treefest 2019 (Bron: The Pollinators)

Natuurlijke robotisering

In de Tegenlicht-uitzending Plattelandspioniers leerde ik over de rijkdom en mogelijkheden van voedselbossen. Paul Casteleijn, initiator van Ziedewij, zei zaterdag: "Met de natuur meewerken in plaats van haar met traditionele landbouw tegen te werken". Zo eenvoudig, het is wat mij betreft de natuurlijke variant van robotisering. Uit een andere Tegenlicht-uitzending (Houtbouwers) begreep ik dat we door strucutureel meer met hout te gaan bouwen CO 2 duurzaam kunnen opslaan. Een stuk minder bedreigend dan ondergronds. Het kappen van bomen is dus geen probleem, maar een oplossing. Mits we maar genoeg aanplanten en de natuur supporten.

Caroline de Vlaam van Compostclub NL

Als ik kon toveren

Naast mijn aanzet om 150 bomen te planten ervoer ik bij het Treefest ook de sfeer van samen voor een vraagstuk staan. Idealisme lijkt tegenwoordig weer te mogen. Ik sprak mensen met passie, niet gehinderd door klonten klei onder hun schoenen. De regen en wind trotserend toonden ze een volle glimlach op hun gezicht. Leuke en nuttige workshops en ter plekke gemaakte lekkernijen maakten het festival compleet. Zo leerde ik van Caroline de Vlaam dat composteren een soort toveren is. Een circulair proces waar we in de bouw veel van kunnen leren. Op de melodie van Neunundneunzig Luftballons neuriede ik ein(e) Billion Bäume pflanzen toen ik het terrein van Natuurgoed Ziedewij afliep.