Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. We zitten in een transitiefase van proporties die we nog niet eerder hebben gezien. Een overgang van ‘innovation by addition’ naar ‘innovation by disruption’. Dus geen toevoegingen of extra’s om iets wat niet goed genoeg is beter te maken, maar juist door een lean werkwijze eerder en samen tot de kern komen.

We staan aan de vooravond van de 4e industriële revolutie, en dit keer verandert niet alleen wat we doen of hoe we dat doen, maar bovenal: wie we zijn. Voorheen strikt gescheiden werelden (digitale, fysische en biologische) zullen onderling meer en meer integreren.

Samen beter bouwen

Deze ontwikkelingen bevestigen Darwin’s filosofie, we zullen meer ‘systeem-overstijgend’ moeten gaan samenwerken willen we overleven. We moeten integrale samenwerkingsgerichtheid en flexibiliteit combineren om in te kunnen spelen op de steeds veranderende omstandigheden zodat de optimale resultaten haalbaar blijven. Laat dit nu perfect samenkomen met de definitie van PRO6 managers: samen beter bouwen!

Ideale samenwerking

Dat blijkt wel uit de projecten die we uitvoeren. Het eerste moment dat deze manier van werken zichtbaar wordt in projecten, is in de uitvraag van de opdrachtgever. Het gaat om het deel dat de samenwerking beschrijft. In welke mate is een opdrachtgever zich bewust van wat er gebeurt wanneer er een vast omkaderde samenwerking wordt beschreven? Bij een vast omkaderde samenwerking vraag je het ideaal, terwijl iedereen op voorhand eigenlijk al weet dat deze niet bestaat.

Lege paragraaf

Aan de hand van één van onze succesvolle projecten, leggen we uit hoe wij dit doen en waarom dit werkt. Afgelopen jaar hebben we bij een van onze projecten het samenwerkingsdeel bewust leeg gelaten in de uitvraag. Het ging hierbij om het aanpassend vermogen in de situatie van een tijdelijke samenwerking. Willen we een samenwerking, op papier en daarbuiten, laten slagen, dan gaat dit alleen op basis van gelijkheid. Een goede samenwerkingsparagraaf is immers maatwerk.

Door de paragraaf samen in te vullen creëerden we bewustwording bij alle betrokkenen en maakten we op de beste manier gebruik van elkaars krachten. Zo bleek de projectleider van de aannemer overbodig. Niks ten nadele van de projectleider, maar ‘gewoon’ voortschrijdend inzicht. Het is een mooi voorbeeld van een traditionele samenwerking enerzijds en de transformatie naar een zelf organiserend team anderzijds. Deze zelforganisatie ontstond door elkaar te inspireren en op een volwassen manier elkaar te bevragen en aan te spreken. Niet alleen binnen het eigen team, maar juist ook naar de persoon in het andere team. Enkel en alleen om vanuit een nieuwsgierige en open houding geïnteresseerd te zijn in wat de ander drijft.

Samenwerking dus. Het lijkt allemaal zo makkelijk als het zo op papier staat, maar in de praktijk is het nog altijd hard werken en lef tonen. Een van de projectleden vergeleek de aangepaste samenwerking dan ook met een gearrangeerd huwelijk. “Wanneer de project startup gehouden wordt, ben je inmiddels getrouwd maar nog niet verliefd.” Die ‘verliefdheid’ of zelfs het ‘houden van’ komt later. Daar is vertrouwen voor nodig. Dit realiseer je door met elkaar in gesprek te gaan, je eigen kwaliteiten te benoemen én te kijken hoe het beter kan. En juist dat laatste is lastig. Want wie zijn minder sterke kanten toont, loopt het risico om zwak gevonden te worden.

Ruimte voor veiligheid en emoties

Nonsens, als je het ons vraagt. Om de hieruit voortkomende risico’s te voorkomen, is het inbouwen van veiligheid voor alle betrokkenen erg belangrijk. Binnen een traditionele samenwerking wordt hier vaak weinig aandacht aan geschonken, omdat het lastig is om de vinger erop te leggen. Wie adaptief samenwerkt zal merken dat er juist veel ruimte is voor veiligheid en emoties. De belangrijkste voorwaarde is om het te benoemen. Hierdoor maak je aan alle projectleden duidelijk dat er ruimte is om te zeggen wat ze vinden, zelfs als dit betekent dat ze er later op 1-op-1 op terugkomen. Daarnaast moet duidelijk worden dat een mening geen waarheid is voor iedereen. Tenslotte is de laatste weerstand vaak energie. Wie energie de ruimte geeft om te bewegen, zal eerder tot een goede samenwerking komen.

Samen beter bouwen. Het is niet zomaar gekozen. PRO6 managers heeft zichzelf ten doel gesteld om samenwerking binnen de bouw leuker en efficiënter te maken. Met succes! Wie bereid is om adaptief samen te werken, gaat de positieve gevolgen zelf ervaren. Zoals eerder aangehaald, kan dit in het begin wat geforceerd voelen. Maar wie zich overgeeft aan het vermogen zich aan te passen aan de omgeving en de mensen binnen die omgeving gaat groeien. Niet alleen wordt samenwerken leuker en behalen jullie betere resultaten, je krijgt er als individu meer vertrouwen en energie van. En is dat niet waar we het allemaal voor doen?

Tekst: David Becking en Camiel de Vries, PRO6 managers