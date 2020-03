5 succesfactoren voor digitalisering

‘We staan aan de vooravond van een digitale revolutie.’ Ik hoor dit al jaren. Maar hoe lang duurt die vooravond eigenlijk? Wanneer wordt het ochtend en gaat die revolutie echt van start? Nou, die wake-up call durf ik nu wel te doen: de digitalisering is in volle gang. Hoe pakt jouw bedrijf de handschoen op?

Big data, Internet of Things, robotisering, virtual, augmented en mixed reality, generative design, artificial intelligence – achter al deze abstracte termen schuilt een levensechte omslag in onze branche. Bedrijven die hierin niet meegaan, hebben over een aantal jaar geen bestaansrecht meer. Simpelweg omdat ze links en rechts ingehaald worden door partijen die snel inspelen op de nieuwe behoeften van klanten en die digitale oplossingen volledig ingebed hebben in hun verdienmodel en dienstverlening.

Inspirerende succesfactoren

Het advies om met digitalisering aan de slag te gaan, lijkt soms bedrieglijk simpel en voor de hand liggend. De praktijk is weerbarstiger. Veel bedrijven in de bouw- en installatiebranche zien digitalisering als een aanvullende taak. Iets wat erbij komt. Gelukkig zie ik ook genoeg inspirerende voorbeelden van ondernemingen die het voortouw nemen. Zij laten zien dat er niet per se één goede manier is om te digitaliseren, maar ik zie wel enkele vaak terugkerende succesfactoren:

1. Toon digitaal leiderschap

Digitalisering moet onderdeel worden van het DNA van je organisatie. Daar is digitaal leiderschap voor nodig. Managers die ervan bewust zijn dat digitalisering en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die de digitalisering een plek geven in de visie en missie. En die concreet maken wat het precies betekent in het werk en de diensten voor klanten.

2. Durf klein te beginnen

Een kleine digitale innovatie is evengoed een innovatie. Geef ook die babystapjes een kans. Het is misschien niet supersexy om met kleine voorbeelden de markt op te gaan, maar je maakt het hiermee wel concreter. De gemiddelde leeftijd van werknemers in de branche is zo’n 48 jaar. De oudere generaties moet je ook meekrijgen. Door digitalisering praktisch en behapbaar te maken, wordt het sneller omarmd dan wanneer het iets groots en dreigends is.

3. Redeneer vanuit de waarde voor de klant

Data is het toverwoord. Het verzamelen van veel data is mooi, maar dat is niet het einddoel. Het gaat erom dat je die data verwerkt tot informatie waarmee je iets kunt. Dat je dus waarde toevoegt. Wie zich deze aanpak eigen maakt, wie altijd redeneert vanuit de vraag ‘wat levert dit op voor de klant?’ – die heeft een voorsprong in de markt. Neem hierin mee dat klanten nieuwsgierig zijn en graag onderdeel zijn van het ontwikkelproces en het succes.

4. Werk zoveel mogelijk vanuit één platform

De losstaande oplossingen, apps en inlogschermen vliegen ons om de oren. Er is een overload aan mogelijkheden, maar vaak geen samenhang. En dan gaan mensen het simpelweg niet gebruiken. Organiseer daarom verschillende oplossingen zoveel mogelijk vanuit één platform. Deze grotere investering betaalt zich later dubbel terug.

5. Creëer ruimte voor jonge talenten

Digitalisering wordt steeds meer een specialisme. Dat is voor de jongere generatie aantrekkelijk. Het maakt bedrijven in de bouw- en installatiebranche weer interessanter als werkgever voor jongeren. Een aantal bedrijven heeft zelfs een aparte afdeling opgezet met specialisten die data analyseren en omzetten naar strategisch interessante stuurinformatie. Mooi en uitdagend werk voor jonge talenten!

Kortom: de digitale revolutie in onze branche is in volle gang en biedt enorm veel kansen. Maar zeker geen vrijblijvende kansen. Het is voor veel bedrijven echt wel een kwestie van do or die. Dus zet die digitalisering boven aan je agenda, blijf het aanjagen, schiet niet in het wild en maak je deze ontwikkelingen eigen.