Ploeterend voorwaarts!

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen in ruimtelijke ordening lijken we af te stevenen op een doemscenario voor de bouw, veroorzaakt door corona. De vergelijking met eerdere crises ligt misschien voor de hand, maar er zijn twee belangrijke factoren die zorgen dat we er een stuk beter voorstaan dan tijdens de vorige crisis: de inzet in de sector en de rol van de overheid.

Foto bovenaan: Van Wijnen plaatste een speciale steiger voor een woonzorgcentrum, waardoor familieleden dichtbij de bewoners kunnen komen, zonder besmettingsgevaar.

Veel eerder en op veel grotere schaal zijn er tot dusver tientallen miljarden toegezegd om de economie te stutten. Ik geloof niet in een doemscenario waarbij we in de bouw nog tot in lengte der jaren diep in de prut zitten. Een verdere toename van het woningtekort, de energietransitie en de noodzaak van klimaat adaptief bouwen, leggen een stevig fundament onder de bouwproductie. Veel bouwbedrijven hebben de handschoen al opgepakt en bouwen geïnspireerd aan hun innoverend vermogen om antwoorden te bieden op deze flinke uitdagingen.

Het glas is halfvol

Uiteraard krijgt de bouw de komende periode de nodige klappen te incasseren. Onder invloed van corona is binnen Van Wijnen de ambitie om slimmer, sneller, flexibeler te ontwikkelen en bouwen alleen maar versterkt. Geen slachtofferrol dus, maar een bewuste focus op het doorzetten van onze koers gericht op het realiseren van duurzame, betaalbare en toekomstbestendige huisvesting. Het vergt meer ploeteren, maar de richting blijft voorwaarts. Dat klinkt simpel, maar ‘de start’ was een hele operatie. Begin maart hebben we binnen een week het hele bedrijf overgezet op ‘corona-proof’ werken. De collega’s van kantoor werken sindsdien volledig thuis. Op de bouwplaatsen, bij vastgoedbeheer en in de fabrieken wordt aan de hand van slimme protocollen, hulpmiddelen en goede afspraken met opdrachtgevers doorgewerkt. Corona crisisteams zorgen voor de communicatie en corona-verantwoordelijken helpen de collega’s met aanpassingen op de werkplek.

Sneller denken

Met het ‘zetje’ van corona is er extra kracht en doorzettingsvermogen los gekomen. Of het nu gaat om het nieuwe ‘nieuwe normaal’ of het ‘tijdelijke abnormaal’. Door corona is ons duurzame veranderingsvermogen aangewakkerd waardoor we sneller in actie komen. In heel korte tijd zijn we veel meer online gaan samenwerken en zijn we sneller en vaker online kennis gaan delen en uitwisselen. We doen meer aan voordenken in plaats van nadenken. Wat kan er morgen of overmorgen gebeuren? Welke beslissing kunnen we vandaag al nemen om de uitdagingen van morgen aan te kunnen? Allerlei bedrijven ontwikkelen zich razendsnel om een bijdrage te leveren aan de corona-proof maatschappij. Nieuwe partijen staan op om op grote schaal mondmaskers, beademingsmaskers en plexiglasschermen te produceren. Bij Van Wijnen waren we al in de eerste week van de lockdown aan de slag met het uitbreiden van het Albert Schweitzer ziekenhuis met corona kamers en bouwden we een triagetent voor het MUMC. Dat zijn mooie voorbeelden van proactiviteit en klantgerichtheid om te koesteren.

De schrijfster van deze blog, Leontien de Waal, Van Wijnen

Slimmer werken

Corona als ‘nudge’ heeft onze creativiteit en het veiligheidsbewustzijn vergroot. Van projectontwikkeling tot en met nieuwbouw en renovatie omarmen we nieuwe manieren van werken. Bij selecties voor tenders waarbij we moeten ‘pitchen’ op afstand zetten we films in, bij digitale kopersbijeenkomsten kan je met een 3D-visualisatie door je nieuwe woning lopen. Bij een lopend project voor vervangende nieuwbouw maakten we een ontmoetingsplek waar bewoners in een veilige omgeving, zonder besmettingsgevaar, met onze bewonersbegeleiders kunnen overleggen. De ontwikkeling van de prefab meterkast samen met Enexis is in een versnelling gekomen. Een prefab meterkast wordt geplaatst wanneer de begane grondvloer gelegd is. Het is dan een stuk rustiger op de bouwplaats en er zijn geen schilders of metselaars aanwezig en ook geen steigers en bouwmaterialen die het aansluiten moeilijker maken. Qua veiligheid slaan we twee vliegen in één klap: de bouwplaats wordt veiliger qua struikelgevaar (er liggen minder kabels) en het draagt ook bij aan de ‘corona’ veiligheid doordat er aan het einde van het bouwproces geen meterkasten hoeven te worden aangesloten waardoor de monteur in de nabijheid van andere specialisten moet werken.

De uitrol van prefab meterkasten is een feit, dankzij een samenwerking tussen Enexis Netbeheer en Van Wijnen.

Solidair vooruit

Binnen Van Wijnen werken we elke dag aan het creëren van voorwaarden waarbij we op verantwoorde en vernieuwende wijze kunnen blijven doorwerken. We denken in risico’s én in kansen. We gaan niet van vandaag op morgen over naar een bouwwereld met alleen nog maar slimme, gezonde en duurzame huisvesting. Door verbroedering en solidariteit die nu door corona ontstaat, maken we wel sneller stappen in die richting. Vanuit die solidariteit komen we tot verrassende oplossingen, samen met onze klanten en bouwpartners, tot nieuwe concepten en praktische oplossingen. Zoals een speciale steiger die wij plaatsten voor een woonzorgcentrum, waardoor familieleden dichtbij de bewoners kunnen komen zonder besmettingsgevaar. Dat geeft stof tot nadenken en gaat vast leiden tot nieuwe woonzorgconcepten. ‘Never waste a good crisis’, was het motto van Winston Churchill. De komende tijd gaat niet makkelijk worden, maar laten we elkaar als collega bedrijven, bouwpartners en opdrachtgevers stevig vasthouden en versterken. Met solidariteit komen we verder. Laten we samen voorwaarts ploeteren. Kom maar op met die toekomst!

Tekst: Leontien de Waal, Van Wijnen