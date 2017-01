Opdrachtgevers: vraag naar de MPG-score!

Auteur: Peter Fraanje

Vanaf 1-1-2018 dienen alle nieuwe woningen en kantoren te voldoen aan een maximale grenswaarde van MPG

Sinds 1 januari 2013 is het al verplicht bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening uit te laten voeren. Een grenswaarde ontbrak nog, omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen. Uit onderzoek van LBP Sight, W/E-adviseurs, DGMR en Nieman blijkt dat de MPG als meetinstrument bruikbaar, robuust en onderscheidend is.

De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Een grenswaarde legt een bodem in de markt waar het gaat om duurzaamheidsprestaties en zorgt voor een gelijk speelveld. Een aanscherping van de grenswaarde stimuleert de verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties.

Nieuwbouw Geerpark Vlijmen: EPG: -0,15 MPG: 0,65 (bron: W/E-adviseurs)

Scoren met goede energie- en milieuprestatie

Er is inmiddels ruime ervaring opgedaan met de milieuprestatieberekeningen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de uitkomsten van de MPG consistent zijn en bijdragen aan het bewustzijn van materiaalgebruik voor gebouwen. De Nationale Milieu Database is de afgelopen jaren steeds verder aangevuld en biedt met meer dan 900 productkaarten ruime keuzemogelijkheden voor ontwerpers en bouwers. Met elke nieuwe release (inmiddels 1.8) van de NMD neemt de kwaliteit en het aandeel gevalideerde milieudata toe. De MPG vormt de kern van breed erkende duurzaamheidsinstrumenten zoals GPR Gebouw en BREEAM. De MRPI MPG-freetool maakt het berekenen van de milieuprestatie eenvoudig en laagdrempelig.

Ook met BENG

MPG en EPG ondersteunen ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers bij duurzaam bouwen. MPG en EPG zijn aan elkaar gerelateerd; immers een hele goede EPG brengt vaak extra materiaalgebruik met zich mee. Beide prestaties kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Uit berekeningen blijkt dat bijna energiezuinige gebouwen (BENG) onder de nu voorgestelde grenswaarde van de MPG blijven. Bij verdere aanscherping van de grenswaarde is de relatie met de EPG een punt van aandacht.

Material matters: circulair bouwen

De MPG kan ook gebruikt worden als hulpmiddel om circulair bouwen meetbaar te maken. De bepalingsmethode voor de milieuprestatie van gebouwen kan worden uitgebreid met een module D waarin ook scenario’s voor recycling en hergebruik worden meegenomen. Een hergebruikt materiaal kent een ander milieuprofiel dan een nieuw bouwmateriaal. SBK, de beheerder van de Nationale Milieu Database start in 2017 een project om de MPG hier ook geschikt voor te maken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de integrale duurzaamheidsprestatie. In een TKI Kiem onderzoek is bekeken of het zin heeft de MPG en de EPG te sommeren tot een integrale duurzaamheidsprestatie. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Traditioneel was materiaalgebruik een beperkte milieufactor ten opzichte van het energiegebruik gedurende het gebruik van een gebouw. Nu duurzame energie steeds grootschaliger beschikbaar komt en gebouwen steeds betere energieprestaties leveren, neemt het aandeel van de milieuprestatie in belangrijkheid toe. Het materiaalgebruik doet er toe!

Meetbaar duurzamer

Het belang van het eenduidig meten van duurzaamheidsprestaties is moeilijk te overschatten. Met de wettelijke plicht te voldoen aan een bepaalde milieuprestatie-eis wordt een bodem in de markt gelegd en de concurrentie op duurzame kwaliteit gestimuleerd. Producenten doen er goed aan te controleren of hun milieudata actueel zijn en of er voldoende van hun producten in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen. Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, NVB en NVTB zullen dit jaar samen met het Ministerie van BZK benutten om bij te dragen in de kennisoverdracht rond de milieuprestatie richting ondernemers en klanten. Opdrachtgevers kunnen een concrete bijdrage leveren door nu al te vragen naar de MPG-score. Zo bouwt Nederland steeds duurzamer!

