Een #cupidokonijn uit de hoge hoed

Auteur: Onno Dwars

Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar ik heb het ei van Columbus gevonden! Een circulaire en energiepositieve samenleving waarmee ook nog eens het geluk stijgt. Ja, u leest het goed: het ei van Columbus.

Substantieel minder grondstoffen gebruik, 20% energiereductie en 15% meer gelukkige mensen, zonder een steen te stapelen of zonnepaneel te leggen. Met 1 ingrediënt: Liefde!

Het aantal huishoudens neemt tot 2040 nog met 850.000 toe tot in het totaal 8,5 miljoen huishouden. Dat betekent nog een enorme bouwproductie en grondstoffen gebruiken en energieverbruik in het perspectief. Geprikkeld door de Trias Energetica werd ik uitgedaagd hoe wij als sector versneld kunnen verduurzamen. Dat betekent in eerste plaats minder grondstoffen gebruiken en minder energie verbruiken.

Aangezien in 2040 40% single is, betekent dit veel extra huizen. Singles gebruiken 17% meer elektriciteit en tot maar liefst 40% meer warmte dan partners die samenwonen. Dit in combinatie met het feit dat samenwonenden gemiddeld genomen 15% gelukkiger zijn, is liefde de oplossing voor een versnelde verduurzaming van Nederland. Samenwonen is dé remedie voor een duurzamer Nederland.

Niet allen Marjan Minnesma, Stientje van Veldhoven, Jesse Klaver en Al Gore gaan de wereld versneld verduurzamen, maar ook Tinder speelt een essentiële rol in het verduurzaming van Nederland. Zie het als een #cupidokonijn uit de grote hoed!