Stelling #VanGasLos: 'Leefomgeving bestaat naast woonomgeving ook uit een werkomgeving'

Auteur: Fred Kloet

In de opmars naar het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van discussie omtrent #VanGasLos. Dit keer is het woord aan Fred Kloet van Smart WorkPlace.

Stelling #VanGasLos: 'De leefomgeving bestaat naast woonomgeving ook uit een werkomgeving'

De Leefomgeving bestaat naast een woonomgeving ook uit een werkomgeving. Dit verdient gericht beleid. Ik lees als we het over #VanGasLos hebben nooit iets over #UtiliteitVanGasLos of #ZorgVanGasLos, maar altijd wel veel over #WoningenVanGasLos. De werkomgeving is waar het geld wordt verdiend. En werkprocessen worden uitgevoerd in zowel utiliteit, woningen als infra (lease-auto’s, treinen). Ik vind dat er veel meer aandacht moet komen voor de werkomgeving. Om te beginnen wat betreft #VanGasLos.