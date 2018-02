woekerhuizen en #liefdesnetjes

Auteur: Onno Dwars

Goedenavond collega's. En een speciaal goede avond voor de mede schrijvers, bloggers en opiniemakers! Tja, na het winnen van z’n bijzondere prijs kan ik deze avond alleen maar openen met het geschreven woord. Daarom lees ik nu mijn laatste blog aan jullie voor.

“Wie schrijft die blijft” zo klinkt het gezegde. Daar geloof ik ook in. Al wordt het met de huidige mediamogelijkheden en de ‘interesse spanningsboog’ van de lezer steeds lastiger. Dat was vroeger wel anders. Leiders, bekende Nederlanders en visionairs wisten de gemiddelde inwoner van Nederland alleen te bereiken door middel van de krant of Nederland 1, 2, of 3. En nu? Nu kan iedere genie, of idioot, zijn of haar ideeën delen. Facebook, LinkedIn en Twitter worden overspoeld met opinie en visie. Dan vraag ik mij af, leiden deze hersenspinsels daadwerkelijk ook tot goede ideeën? En wat is de waarheid van de informatie die ons toekomt? Misschien wel leuk om te vertellen, aan de Avans Hogeschool wordt inmiddels een lesblok besteed aan het interpreteren van informatie op het wereldwijde web. Want neem van mij aan, niet alles wat op internet staat is waar…

Toch blijkt vanavond ook maar weer: wie schrijft die blijft! Ik ben dan ook ontzettend trots op deze mooi waardering: de Groene Pen. Mooi om te ervaren dat mijn blog, over mijn niet duurzame huis, niet snel vergeten zal worden. Maar ik realiseer mijzelf ook direct: impact maken kan niet alleen. Daarom wil ik ook alle eer geven aan Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd is dé partij die ons hier in de zaal verbindt en het geschreven woord écht een plek geeft. Dank daarvoor. Mede daarom kunnen wij geïnspireerd blijven van elkaars gedachten en projecten, zodat we Nederland versneld kunnen verduurzamen!

De NAM van de topsectoren

Maar wat voor een sector werken wij? Nooit gedacht dat dit één van de meest vervuilende sectoren van Nederland zou zijn, een beetje de NAM van de Top Sectoren. We creëren het meeste afval en gebruiken het meeste energie. Maar liefst 40% van het totaal. Ik vraag mij dan ook hardop af: doen we er wel toe in de hele klimaat discussie? Want bijna elk gebouw dat we op dit moment aan de BV Nederland toevoegen,- en ja, ik zeg nu nog- , is een milieudelict en draagt niet bij aan de doelstellingen zoals vastgesteld in Parijs.

Stiekem bouwen wij nu onze eigen woekerpolissen, noem het #Woekerhuizen, aangesloten op het gasnet. Willens en wetens ontwikkelen, ontwerpen en verkopen wij gebouwen waar we nu al weten dat er kosten gemaakt moeten worden om ze binnenkort (aard)gasloos te maken. Gek eigenlijk. Neem de oliesector. Op dit moment is daar geen personeel te vinden. En nee, dit komt niet door de workload, maar door het feit dat een medewerker er niet meer WIL werken. Bijzonder he? Vroeger was het juist een topsector, waar iedereen in actief wilde zijn. Blijkbaar (zie deze zaal) denken wij anders over onze sector. Wie wil nu in deze sector werken?

Ik ben een dromer. Wij dromers kunnen creëren. Wij maken dromen waar. Wij kunnen door de SMOG heen kijken en zien de Bouw als een Top Sector. En ik realiseer me, zeker weer na een boeiende #vangaslos dag als vandaag: het lot van Nederland ligt voor een belangrijk deel in onze handen! Wij moeten de energie transitie oplossen, wij moeten de grondstoffencirkels sluiten, wij moeten de mobiliteitsopgave oplossen en nog meer #liefdesnestjes bouwen. En ik weet zeker, wij kunnen dat ook!

Want als wij door de SMOG heen kijken en gezamenlijk echt een stip achter de horizon zetten, kunnen wij ons als sector transformeren van een ‘probleem oplosser’ naar een echte ‘’Kansen creator”. Klinkt ook cool, toch?

Nog meer dromen

Kunnen wij, net zoals bij de opkomst van het riool in de negentiende eeuw, de mensheid een nieuw welzijns impuls geven? Feitje: wist je dat door de komst van het riool de gemiddelde levensverwachting met 10 jaar is toegenomen? Een beter medicijn had niet bedacht kunnen worden. Ik geloof, en dat meen ik echt, ik geloof dat als wij nog meer moeten dromen, dromen over grotere betekenis. Wij zullen Nederland moeten ombouwen en klaar maken voor een duurzame toekomst, een toekomst met ongekende nieuwe kansen. Wij kunnen er voor zorgen dat elke Nederlander minimaal 10 jaar langer, en misschien nog wel belangrijker: gezonder, leeft door hetgeen wij creëren!

En ik kan alleen maar zeggen, schrijf deze dromen op. Juist dan gaan ze leven. Want een letter wordt geïnterpreteerd, soms geromantiseerd. Dat is mooi. Woorden krijgen voor iedereen, op zijn of haar manier een eigen betekenis. Dus, onder het motto: “Wie schrijft die blijft!”, laten we onze dromen blijven vastleggen én realiseren!

Dank.